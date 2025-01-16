Стармер у Києві — ЗМІ назвали причину візиту до Зеленського

Прем’єр-міністр Великобританії Кір Стармер. Фото: Reuters

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у четвер, 16 січня, прибув до Києва для переговорів із президентом України Володимиром Зеленським. Метою візиту стало укладення договору про "100-річне партнерство", спрямованого на посилення обороноздатності, розвиток економіки та інновацій.

Про це повідомляє AP News.

Читайте також:

Кір Стармер прибув до Києва

За повідомленням Assosiated Press 100-річна угода, яку нібито мають підписати Стармер та Зеленський, охоплює такі ключові напрями, як безпека, наука, енергетика та торгівля.

Окремо розглянуть питання зміцнення морської безпеки, а також моніторингу українського зерна, яке незаконно вивезли з окупованих територій, та розвитку безпілотних технологій.

Велика Британія вже надала допомогу на суму 12,8 мільярда фунтів стерлінгів із початку війни,і ще анонсувала про надання додаткових 40 мільйонів фунтів (49 млн доларів. — Ред.) для післявоєнного відновлення.

Неоголошений візит Стармера є фактично його першою поїздкою в Україну з моменту вступу на посаду в липні. Він відвідував країну у 2023 році, коли був лідером опозиції, і двічі проводив переговори із Зеленським на Даунінг-стріт, 10, після того, як став прем'єр-міністром.

Під час зустрічі з Зеленським Стармер заявив, що обидві країни вийшли на новий рівень стратегічного співробітництва. Він наголосив, що Великій Британії важливо гарантувати безпеку України на майбутнє століття.

"Йдеться не лише про те, що відбувається тут і зараз, а й про інвестиції в наші дві країни на наступне століття, об'єднуючи розвиток технологій, наукові досягнення та культурні обміни, а також використовуючи феноменальні інновації, продемонстровані Україною в останні роки, для майбутніх поколінь", — зазначив Стармер.

За словами Зеленського, які наводить AP News, він і Стармер також обговорять план, запропонований президентом Франції Емманюелем Макроном, який передбачає розміщення в Україні військ Франції та інших західних країн для нагляду за дотриманням угоди про припинення вогню.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський заявив, що Польща готує для України новий пакет допомоги, який вже стане 46 за рахунком.

Тим часом американський мільярдер Ілон Маск хоче домогтися, щоб британський прем'єр Кір Стармер пішов у відставку.