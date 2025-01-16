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Стармер прибыл в Киев для подписания важного договора, — СМИ

16 января 2025 08:34
Анастасия Постоенко - Редактор
Стармер в Киеве — СМИ назвали причину визита к Зеленскому
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Фото: Reuters
Анастасия Постоенко - Редактор

Прем'єр-министр Великобритании Кир Стармер в четверг, 16 января, прибыл в Киев для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Целью визита стало заключение договора о "100-летнем партнерстве", направленного на усиление обороноспособности, развитие экономики и инноваций.

Об этом сообщает AP News.

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По сообщению Assosiated Press 100-летнее соглашение, которое якобы должны подписать Стармер и Зеленский, охватывает такие ключевые направления, как безопасность, наука, энергетика и торговля.

Отдельно рассмотрят вопросы укрепления морской безопасности, а также мониторинга украинского зерна, которое незаконно вывезли с оккупированных территорий, и развития беспилотных технологий.

Великая Британия уже предоставила помощь на сумму 12,8 миллиарда фунтов стерлингов с начала войны,и еще анонсировала о предоставлении дополнительных 40 миллионов фунтов (49 млн долларов. — Ред.) для послевоенного восстановления.

Необъявленный визит Стармера является фактически его первой поездкой в Украину с момента вступления в должность в июле. Он посещал страну в 2023 году, когда был лидером оппозиции, и дважды проводил переговоры с Зеленским на Даунинг-стрит, 10, после того, как стал премьер-министром.

В ходе встречи с Зеленским Стармер заявил, что обе страны вышли на новый уровень стратегического сотрудничества. Он подчеркнул, что Великобритании важно гарантировать безопасность Украины на будущее столетие.

Он подчеркнул, что Великобритании важно гарантировать безопасность Украины на будущее столетие.

"Речь идет не только о том, что происходит здесь и сейчас, но и об инвестициях в наши две страны на следующее столетие, объединяя развитие технологий, научные достижения и культурные обмены, а также используя феноменальные инновации, продемонстрированные Украиной в последние годы, для будущих поколений", — отметил Стармер.

По словам Зеленского, которые приводит AP News, он и Стармер также обсудят план, предложенный президентом Франции Эммануэлем Макроном, который предусматривает размещение в Украине войск Франции и других западных стран для надзора за соблюдением соглашения о прекращении огня.

Напомним, недавно Владимир Зеленский заявил, что Польша готовит для Украины новый пакет помощи, который уже станет 46 по счету.

Тем временем американский миллиардер Илон Маск хочет добиться, чтобы британский премьер Кир Стармер ушел в отставку.

Владимир Зеленский военная помощь Украина Великобритания война в Украине Кир Стармер

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