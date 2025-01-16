Визит Стармера в Киев — лидеры обеих стран почтили павших героев

Владимир Зеленский и Кир Стармер. Фото: Офис Президента

Сегодня в Украину прибыл премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Вместе с Президентом Украины он почтил память павших украинских защитников.

Об этом сообщил Владимир Зеленский в Telegram в четверг, 16 января.

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Визит Кира Стармера в Киев

Владимир Зеленский и Кир Стармер встретились в Киеве и почтили память павших защитников и защитниц Украины. Лидеры возложили цветы к Стене памяти павших Героев, которая находится на Михайловской площади в столице Украины.

Напомним, Кир Стармер прибыл с визитом в Киев 16 января. Основная цель — заключение договора о "100-летнем партнерстве" между Украиной и Британией. Он предусматривает усиление обороноспособности и развитие экономики.

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный встретил премьера Британии Кира Стармера в столице Украины. Как анонсировал посол Украины в Лондоне, визит предусматривает стратегическое партнерство между странами.