Кто не видит Украину в НАТО — Зеленский назвал четыре страны

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот из видео

Президент Владимир Зеленский в четверг, 16 января, назвал страны, которые пока что против вступления Украины в Североатлантический Альянс. Речь идет о США, Словакии, Венгрии и Германии.

Об этом украинский лидер сказал во время пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Киеве.

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Вступление Украины в НАТО

"США, Венгрия, Словакия и Германия были искренними и не хотели видеть нас в НАТО. Это открытый разговор, и мне кажется, здесь нет секретов", — сказал президент.

По словам Зеленского, они имеют на это разные причины, но Украина продолжает работать.

Позиции относительно Украины в НАТО

Отметим, что США и Германия выражали осторожность относительно быстрого вступления Украины в НАТО, опасаясь эскалации военного конфликта с Россией.

А Венгрия и Словакия придерживаются позиции, которая препятствует быстрому вступлению Украины в Альянс. Причиной этого являются, в частности, прокремлевские настроения в правительстве.

Напомним, сегодня в Киев приехал премьер-министр Британии Кир Стармер, чтобы провести переговоры с Зеленским.

Лидеры стран заключили соглашение о "100-летнем партнерстве", которое предусматривает укрепление сотрудничества во всех сферах.