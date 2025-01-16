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Україна підписала угоду з Британією про 100-річне партнерство

16 січня 2025 15:04
Ольга Антоновська - редактор
Угоду про 100-річне партнерство підписали Україна й Британія
Володимир Зеленський та Кір Стармер тиснуть руки після підписання угоди про 100-річне партнерство. Фото: Новини.LIVE
Ольга Антоновська - редактор

Сьогодні Україна та Велика Британія підписали угоду про 100-річне партнерство. Вона передбачає зміцнення співпраці в усіх сферах.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець в четвер, 16 січня.

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Угода про 100-річне партнерство

Документ про 100-річне партнерство між Україною та Британією підписали Володимир Зеленський та Кір Стармер. Обидва лідери назвали цей день історичним. Угода про співпрацю передбачає:

  • розвиток військового співробітництва, зокрема у морській безпеці в Балтійському, Чорному та Азовському морях;
  • спільну роботу експертів у сферах агротехніки, космосу, дронів і охорони здоров'я;
  • запуск британської схеми перевірки для відстеження вкраденого зерна з окупованих територій;
  • посилення партнерства в енергетиці, видобутку корисних копалин і виробництві "зеленої" сталі.
Зеленський і Стармер підписують угоду про 100-річне партнерство
Кір Стармер та Володимир Зеленський підписують угоду про 100-річне партнерство. Фото: Новини.LIVE
Зеленський підписує угоду про 100-річне партнерство
Володимир Зеленський підписує угоду про 100-річне партнерство. Фото: Новини.LIVE
Стармер підписує угоду про 100-річне партнерство
Кір Стармер підписує угоду про 100-річне партнерство. Фото: Новини.LIVE
Україна і Британія підписали угоду про 100-річне партнертсво
Кір Стармер та Володимир Зеленський підписали угоду про 100-річне партнерство. Фото: Новини.LIVE
Зеленський і Стармер тиснуть руки
Кір Стармер та Володимир Зеленський тиснуть руки після підписання угоди про 100-річне партнерство. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, Кір Стармер сьогодні прибув з робочим візитом у Київ. Візит прем'єр-міністра Великої Британії спрямований на покращення стосунків та співпраці України з Британією.

Кір Стармер та Володимир Зеленський разом вшанували пам'ять полеглих українських військових. На честь захисників поклали квіти до Стіни пам'яті полеглих Героїв.

Володимир Зеленський Велика Британія угода Кір Стармер співпраця

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