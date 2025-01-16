Угоду про 100-річне партнерство підписали Україна й Британія

Україна підписала угоду з Британією про 100-річне партнерство
Сьогодні Україна та Велика Британія підписали угоду про 100-річне партнерство. Вона передбачає зміцнення співпраці в усіх сферах.
Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець в четвер, 16 січня.
Угода про 100-річне партнерство
Документ про 100-річне партнерство між Україною та Британією підписали Володимир Зеленський та Кір Стармер. Обидва лідери назвали цей день історичним. Угода про співпрацю передбачає:
- розвиток військового співробітництва, зокрема у морській безпеці в Балтійському, Чорному та Азовському морях;
- спільну роботу експертів у сферах агротехніки, космосу, дронів і охорони здоров'я;
- запуск британської схеми перевірки для відстеження вкраденого зерна з окупованих територій;
- посилення партнерства в енергетиці, видобутку корисних копалин і виробництві "зеленої" сталі.
Нагадаємо, Кір Стармер сьогодні прибув з робочим візитом у Київ. Візит прем'єр-міністра Великої Британії спрямований на покращення стосунків та співпраці України з Британією.
Кір Стармер та Володимир Зеленський разом вшанували пам'ять полеглих українських військових. На честь захисників поклали квіти до Стіни пам'яті полеглих Героїв.
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