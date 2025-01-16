Угоду про 100-річне партнерство підписали Україна й Британія

Володимир Зеленський та Кір Стармер тиснуть руки після підписання угоди про 100-річне партнерство. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні Україна та Велика Британія підписали угоду про 100-річне партнерство. Вона передбачає зміцнення співпраці в усіх сферах.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець в четвер, 16 січня.

Читайте також:

Угода про 100-річне партнерство

Документ про 100-річне партнерство між Україною та Британією підписали Володимир Зеленський та Кір Стармер. Обидва лідери назвали цей день історичним. Угода про співпрацю передбачає:

розвиток військового співробітництва, зокрема у морській безпеці в Балтійському, Чорному та Азовському морях;

спільну роботу експертів у сферах агротехніки, космосу, дронів і охорони здоров'я;

запуск британської схеми перевірки для відстеження вкраденого зерна з окупованих територій;

посилення партнерства в енергетиці, видобутку корисних копалин і виробництві "зеленої" сталі.

Кір Стармер та Володимир Зеленський підписують угоду про 100-річне партнерство. Фото: Новини.LIVE

Володимир Зеленський підписує угоду про 100-річне партнерство. Фото: Новини.LIVE

Кір Стармер підписує угоду про 100-річне партнерство. Фото: Новини.LIVE

Кір Стармер та Володимир Зеленський підписали угоду про 100-річне партнерство. Фото: Новини.LIVE

Кір Стармер та Володимир Зеленський тиснуть руки після підписання угоди про 100-річне партнерство. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, Кір Стармер сьогодні прибув з робочим візитом у Київ. Візит прем'єр-міністра Великої Британії спрямований на покращення стосунків та співпраці України з Британією.

Кір Стармер та Володимир Зеленський разом вшанували пам'ять полеглих українських військових. На честь захисників поклали квіти до Стіни пам'яті полеглих Героїв.