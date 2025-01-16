Соглашение о 100-летнем партнерстве подписали Украина и Британия

Украина подписала соглашение с Британией о 100-летнем партнерстве
Сегодня Украина и Великобритания подписали соглашение о 100-летнем партнерстве. Оно предусматривает укрепление сотрудничества во всех сферах.
Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец в четверг, 16 января.
Соглашение о 100-летнем партнерстве
Документ о 100-летнем партнерстве между Украиной и Британией подписали Владимир Зеленский и Кир Стармер. Оба лидера назвали этот день историческим. Соглашение о сотрудничестве предусматривает:
- развитие военного сотрудничества, в частности в морской безопасности в Балтийском, Черном и Азовском морях;
- совместную работу экспертов в сферах агротехники, космоса, дронов и здравоохранения;
- запуск британской схемы проверки для отслеживания украденного зерна с оккупированных территорий;
- усиление партнерства в энергетике, добыче полезных ископаемых и производстве "зеленой" стали.
Напомним, Кир Стармер сегодня прибыл с рабочим визитом в Киев. Визит премьер-министра Великобритании направлен на улучшение отношений и сотрудничества Украины с Британией.
Кир Стармер и Владимир Зеленский вместе почтили память павших украинских военных. В честь защитников положили цветы к Стене памяти павших Героев.
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