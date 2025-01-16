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Украина подписала соглашение с Британией о 100-летнем партнерстве

16 января 2025 15:04
Ольга Антоновская - редактор
Соглашение о 100-летнем партнерстве подписали Украина и Британия
Владимир Зеленский и Кир Стармер жмут руки после подписания соглашения о 100-летнем партнерстве. Фото: Новини.LIVE
Ольга Антоновская - редактор

 Сегодня Украина и Великобритания подписали соглашение о 100-летнем партнерстве. Оно предусматривает укрепление сотрудничества во всех сферах.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец в четверг, 16 января.

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Соглашение о 100-летнем партнерстве

Документ о 100-летнем партнерстве между Украиной и Британией подписали Владимир Зеленский и Кир Стармер. Оба лидера назвали этот день историческим. Соглашение о сотрудничестве предусматривает:

  • развитие военного сотрудничества, в частности в морской безопасности в Балтийском, Черном и Азовском морях;
  • совместную работу экспертов в сферах агротехники, космоса, дронов и здравоохранения;
  • запуск британской схемы проверки для отслеживания украденного зерна с оккупированных территорий;
  • усиление партнерства в энергетике, добыче полезных ископаемых и производстве "зеленой" стали.
Зеленский и Стармер подписывают соглашение о 100-летнем партнерстве
Кир Стармер и Владимир Зеленский подписывают соглашение о 100-летнем партнерстве. Фото: Новини.LIVE
Зеленский подписывает соглашение о 100-летнем партнерстве
Владимир Зеленский подписывает соглашение о 100-летнем партнерстве. Фото: Новини.LIVE
Стармер подписывает соглашение о 100-летнем партнерстве
Кир Стармер подписывает соглашение о 100-летнем партнерстве. Фото: Новини.LIVE
Украина и Британия подписали соглашение о 100-летнем партнертсво
Кир Стармер и Владимир Зеленский подписали соглашение о 100-летнем партнерстве. Фото: Новини.LIVE
Зеленский и Стармер жмут руки
Кир Стармер и Владимир Зеленский жмут руки после подписания соглашения. Фото: Новини.LIVE

Напомним, Кир Стармер сегодня прибыл с рабочим визитом в Киев. Визит премьер-министра Великобритании направлен на улучшение отношений и сотрудничества Украины с Британией.

Кир Стармер и Владимир Зеленский вместе почтили память павших украинских военных. В честь защитников положили цветы к Стене памяти павших Героев.

Владимир Зеленский Великобритания соглашение Кир Стармер сотрудничество

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15:45 Нападающий Динамо Герреро близок к уходу в другой клуб

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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