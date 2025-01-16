Зеленський та Стармер зустрілися з виробниками дронів — відео

Володимир Зеленський та Кір Стармер на виставці дронів. Фото: скриншот з відео

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у четвер, 16 січня, приїхав з візитом до України. Разом з Президентом України Володимиром Зеленським вони зустрілися з українськими виробниками дронів.

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

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"Сьогодні з Прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером зустрілися з виробниками дронів", — йдеться у повідомленні.

Зеленський уточнив, що вони розглянули українські розробки, які допомагають нашим військових у захисті від російського повномасштабного вторгнення. Це дрони-бомбери, розвідувальні БпЛА, а також платформи-носії FPV-дронів.

Президент зауважив, що всі вони вироблені українськими компаніями, а також разом з британськими партнерами.

Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, під час візиту до Києва Стармер підписав з Зеленським угоду про "100-річне партнерство" Великої Британії та України.

Також лідери країн провели пресконференцію, на якій обговорили низку важливих питань. Зокрема, Зеленський пояснив причину, чому для України важливе навіть запрошення про вступ в НАТО.

Крім того, український лідер назвав чотири країни, які виступають проти нашого вступу до Альянсу. Це США, Угорщина, Словаччина та Німеччина.