Зеленский и Стармер встретились с производителями дронов - видео

Владимир Зеленский и Кир Стармер на выставке дронов. Фото: скриншот из видео

Прем'єр-министр Великобритании Кир Стармер в четверг, 16 января, приехал с визитом в Украину. Вместе с Президентом Украины Владимиром Зеленским они встретились с украинскими производителями дронов.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

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"Сегодня с Премьер-министром Великобритании Киром Стармером встретились с производителями дронов", — говорится в сообщении.

Зеленский уточнил, что они рассмотрели украинские разработки, которые помогают нашим военным в защите от российского полномасштабного вторжения. Это дроны-бомберы, разведывательные БпЛА, а также платформы-носители FPV-дронов.

Президент отметил, что все они произведены украинскими компаниями, а также вместе с британскими партнерами.

Скриншот поста Зеленского

Напомним, во время визита в Киев Стармер подписал с Зеленским соглашение о "100-летнем партнерстве" Великобритании и Украины.

Также лидеры стран провели пресс-конференцию, на которой обсудили ряд важных вопросов. В частности, Зеленский объяснил причину, почему для Украины важно даже приглашение о вступлении в НАТО.

Кроме того, украинский лидер назвал четыре страны, которые выступают против нашего вступления в Альянс. Это США, Венгрия, Словакия и Германия.