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Зеленский раскрыл детали сделки с Британией — видеообращение

16 января 2025 21:39
Евгения Брюховецкая - редактор
Что предусматривает соглашение с Британией — видеообращение Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот из видео
Евгения Брюховецкая - редактор

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер в четверг, 16 января, подписали соглашение о "100-летнем партнерстве". В его рамках предусмотрено взаимодействие стран в различных сферах.

Об этом Зеленский рассказал в вечернем видеообращении к украинцам.

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"Визит Премьер-министра Британии, подписание столетнего соглашения. Это принципиально новый формат отношений", — сказал Зеленский.

По его словам, сейчас отношения между Украиной и Британией являются самыми близкими и некоторые вещи, которые включены в соглашение, можно делать и с другими государствами, развивая наши партнерства. В частности, речь идет о большем оборонном взаимодействии и взаимодействии по безопасности.

Только на этот год Британия предоставила Украине военной помощи на 6,6 миллиарда долларов, из них более 3 миллиардов станет обязательным ежегодным объемом до того времени, до которого нам потребуется. Также в соглашении предусматривается экономическое, технологическое и образовательное взаимодействие — развитие украинских школ и университетов вместе с британскими.

"Есть также и закрытая, тайная часть соглашения. Все то, что действительно нам добавляет устойчивости, возможностей развиваться", — добавил президент.

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Скриншот поста Зеленского

Напомним, Зеленский во время пресс-конференции после встречи со Стармером объяснил причину, почему для Украины важно даже приглашение о вступлении в НАТО.

Также лидеры стран встретились с производителями украинских дронов. Речь идет о дронах-бомберах, разведывательных БпЛА, а также платформах-носителях FPV-дронов.

Владимир Зеленский Великобритания соглашение война в Украине Кир Стармер

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