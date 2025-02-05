Дэвид Ламми в Украине — какие переговоры по Украине запланированы

Валерий Залужный жмет руку Дэвиду Лемми. Фото: соцсети

Посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил о визите в Украину Государственного секретаря по иностранным делам Великобритании Дэвида Ламми. Он очертил темы будущих переговоров с ним в рамках его визита.

Об этом Валерий Залужный сообщил на своем канале в Telegram.

Читайте также:

Встреча Валерия Залужного и Дэвида Лемми

Встреча Валерия Залужного и Дэвида Лемми. Фото: соцсети

"Приветствую Государственного секретаря по иностранным делам Великобритании Дэвида Ламми на украинской земле. Будем говорить о дальнейшем сотрудничестве и совместных проектах для усиления безопасности Украины. Благодарен, что Великобритания в эти тяжелые времена всегда с нами", — отметил Залужный.

Визит главы британского МИД подчеркивает неизменную поддержку Украины со стороны Соединенного Королевства. Лондон остается одним из ключевых союзников Киева, предоставляя военную, финансовую и политическую помощь в противостоянии российской агрессии. Ожидается, что во время переговоров будут обсуждены новые инициативы для усиления обороноспособности Украины и расширения сотрудничества в сфере безопасности.

Напомним, недавно Верховная Рада приняла соглашение с Великобританией о получении кредита на улучшение оборонных возможностей.

В январе Украина и Великобритания заключили соглашение о 100-летнем партнерстве. Ранее Владимир Зеленский объяснял, что предусматривает такое соглашение.