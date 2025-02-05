Великобритания предоставит 3 млн фунтов для расширения инициативы Продовольствие из Украины

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми и глава МИД Украины Андрей Сибига. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Великобритания предоставит еще три миллиона фунтов. Средства направят для расширения инициативы "Продовольствие из Украины".

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время брифинга с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лемми в среду, 5 февраля.

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Расширение инициативы "Продовольствие из Украины"

"Великобритания предоставляет 3 млн фунтов для расширения инициативы "Продовольствие из Украины", — подчеркнул Сибига.

Кроме того, он поблагодарил Лемми за расширение санкций против российского теневого флота. По словам Сибиги, Киев в ближайшее время начнет использование средств из займа в более 2 млрд фунтов, предоставленного Лондоном. Эти деньги были получены благодаря замороженным активам России.

Напомним, 5 февраля Сибига сообщил о новом пакете помощи от Британии в размере 55 млн фунтов.

Ранее посол Украины в Британии Валерий Залужный рассказал о визите в Киев Дэвида Лемми.