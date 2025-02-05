Очільник МЗС України Андрій Сибіга. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга прокоментував обмін рідкоземельних ресурсів України на мир. За його словами, це спільний стратегічний інтерес.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час брифінгу з міністром закордонних справ Британії Девідом Леммі у середу, 5 лютого.

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Обмін рідкоземельних ресурсів України на мир

Сибіга наголосив, що цей пункт був прописаний у Плані перемоги Президента України Володимира Зеленського. За його словами, це одні з таких конкретних втілень реалізації концепту — мир завдяки силі.

"Тому що це теж є елементами певних гарантій присутності великого бізнесу в Україні, крупних інтересів зацікавленості наших найближчих союзників — США — у розробці таких родовищ і їхньому захисті", — пояснив Сибіга.

Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп повідомив, що Україна готова обміняти свої 17 рідкісних металів на американську допомогу.

Згодом Зеленський прокоментував його заяву та наголосив, що Україна відкрита до того, що все це може бути розроблено з партнерами.