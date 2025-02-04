Допомога США на ресурси України — Зеленський відповів, як бачить співпрацю

Зеленський відповів на заяви Трампа про земельні ресурси України
Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна готова обміняти рідкісні корисні копалини на допомогу. Президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з головою МАГАТЕ Рафаелем Гроссі у Києві у вівторок, 4 лютого, дав коментар щодо цього.
Про це пише РБК-Україна.
Надання корисних копалин США
Відомо, що пункт щодо 17 рідкоземельних металів України входить до плану перемоги Зеленського. Він зауважив, що інвестиції є одним з важливих економічних пунктів, і не лише стосовно рідкоземельних металів.
"В цілому корисні копалини України, в нас їх достатньо, і ви бачите, що Росія ще з 2014 року окупувала наші землі, частково там були великі об'єми наших корисних копалин", — сказав президент.
Він зауважив, що Україна відкрита до того, що все це може бути розроблено з нашими партнерами, оскільки вони допомагають нам захистити нашу землю і штовхають ворога назад своєю зброєю та санкційними пакетами.
Український лідер вважає, що це абсолютно справедливо. Він розповів, що про це йшлося під час розмови з Трампом у Нью-Йорку ще у вересні 2024 року.
"Я йому казав, що ми тільки відкриті для інвестицій американських компаній. Тому, що якщо це все буде підконтрольне Росії — туди зайдуть інші країни та компанії: зокрема, Іран та КНДР. Я хотів би, щоби бізнес Америки увійшов до України та розвивав цей напрямок у нас", — додав Зеленський.
Раніше Трамп заявив, що значну частку видобутку рідкісноземельних металів у світі контролює Китай. Тому США шукають альтернативні джерела — вони є в Україні.
А канцлер Німеччини Олаф Шольц розкритикував пропозицію Трампа, заявивши, що ці ресурси Україні ще згодяться для відновлення після війни.
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