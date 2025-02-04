Допомога США на ресурси України — Зеленський відповів, як бачить співпрацю

Президент України Володимир Зеленський. Фото: УНІАН

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна готова обміняти рідкісні корисні копалини на допомогу. Президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з головою МАГАТЕ Рафаелем Гроссі у Києві у вівторок, 4 лютого, дав коментар щодо цього.

Про це пише РБК-Україна.

Читайте також:

Надання корисних копалин США

Відомо, що пункт щодо 17 рідкоземельних металів України входить до плану перемоги Зеленського. Він зауважив, що інвестиції є одним з важливих економічних пунктів, і не лише стосовно рідкоземельних металів.

"В цілому корисні копалини України, в нас їх достатньо, і ви бачите, що Росія ще з 2014 року окупувала наші землі, частково там були великі об'єми наших корисних копалин", — сказав президент.

Він зауважив, що Україна відкрита до того, що все це може бути розроблено з нашими партнерами, оскільки вони допомагають нам захистити нашу землю і штовхають ворога назад своєю зброєю та санкційними пакетами.

Український лідер вважає, що це абсолютно справедливо. Він розповів, що про це йшлося під час розмови з Трампом у Нью-Йорку ще у вересні 2024 року.

"Я йому казав, що ми тільки відкриті для інвестицій американських компаній. Тому, що якщо це все буде підконтрольне Росії — туди зайдуть інші країни та компанії: зокрема, Іран та КНДР. Я хотів би, щоби бізнес Америки увійшов до України та розвивав цей напрямок у нас", — додав Зеленський.

Раніше Трамп заявив, що значну частку видобутку рідкісноземельних металів у світі контролює Китай. Тому США шукають альтернативні джерела — вони є в Україні.

А канцлер Німеччини Олаф Шольц розкритикував пропозицію Трампа, заявивши, що ці ресурси Україні ще згодяться для відновлення після війни.