Помощь США на ресурсы Украины - Зеленский ответил, как видит сотрудничество

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: УНИАН

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина готова обменять редкие полезные ископаемые на помощь. Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Киеве во вторник, 4 февраля, дал комментарий по этому поводу.

Об этом пишет РБК-Украина.

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Известно, что пункт по поводу 17 редкоземельных металлов Украины входит в план победы Зеленского. Он отметил, что инвестиции являются одним из важных экономических пунктов, и не только в отношении редкоземельных металлов.

"В целом полезные ископаемые Украины, у нас их достаточно и вы видите, что Россия еще с 2014 года оккупировала наши земли, частично там были большие объемы наших полезных ископаемых", — сказал президент.

Он отметил, что Украина открыта к тому, что все это может быть разработано с нашими партнерами, поскольку они помогают нам защитить нашу землю и толкают врага назад своим оружием и санкционными пакетами.

Украинский лидер считает, что это абсолютно справедливо. Он рассказал, что об этом шла речь во время разговора с Трампом в Нью-Йорке еще в сентябре 2024 года.

"Я ему говорил, что мы только открыты для инвестиций американских компаний. Потому что, если это все будет подконтрольно России — туда зайдут другие страны и компании: в частности, Иран и КНДР. Я хотел бы, чтобы бизнес Америки вошел в Украину и развивал это направление у нас", — добавил Зеленский.

Ранее Трамп заявил, что значительную долю добычи редкоземельных металлов в мире контролирует Китай. Поэтому США ищут альтернативные источники — они есть в Украине.

А канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал предложение Трампа, заявив, что эти ресурсы Украине еще пригодятся для восстановления после войны.