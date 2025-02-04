Допомога в обмін на ресурси України — Шольц розкритикував заяву Трампа

Канцлер Німеччини Олаф Шольц. Фото: Reuters

Канцлер Німеччини Олаф Шольц розкритикував пропозицію Дональда Трампа, згідно з якою Україна мала б постачати рідкоземельні метали до США в обмін на продовження військової допомоги. Натомість Шольц наголосив, що ці ресурси Україні ще згодяться.

Про це пише німецьке видання NTV.

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Шольц висловив незгоду з ідеєю Трампа прив’язати оборонну підтримку України до доступу США до її природних ресурсів. За його словами, подібний підхід є егоїстичним, адже ресурси країни мають використовуватися для її відновлення після війни, а не ставати умовою міжнародної допомоги.

"Йдеться про те, щоб Україна могла фінансувати свою реконструкцію. Це великі завдання, враховуючи величезні руйнування. Тому ресурси країни повинні бути спрямовані на фінансування всього, що знадобиться після війни", — цитує видання Шольца.

Раніше Дональд Трамп заявив, що США хочуть отримати цінні рідкісноземельні ресурси в обмін на допомогу.

Водночас Шольц закликав НАТО збільшити витрати на оборону через загрозу з боку Росії.

Нагадаємо, в одному з пунктів плану перемоги, який представив Президент України Володимир Зеленський, йшлося про можливу угоду щодо наявних у державі критичних ресурсів.