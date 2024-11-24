Ресурси України — що зацікавило Сполучені Штати Америки

Шахтарі. Фото: Facebook/Шахтарі Червонограда

Україна володіє найбільшим запасом рідкоземельних елементів у Європі. Ресурсами України зацікавилися Сполучені Штати Америки. В одному з пунктів Плану перемоги, який представив Президент України Володимир Зеленський, йшлося про можливу угоду щодо наявних у державі критичних ресурсів.

Про це йдеться в матеріалі ТСН, який опублікували у неділю, 24 листопада.

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Спеціальна угода про критичні ресурси

Як зазначає видання, у Плані перемоги зазначено, що Україна пропонує США разом із визначеними партнерами, зокрема Євросоюзом, укласти спеціальну угоду щодо спільного захисту наявних у державі критичних ресурсів. Також йдеться про спільне інвестування та використання відповідного економічного потенціалу. Спеціальною угодою щодо ресурсів України зацікавилися Республіканці США.

Унікальні природні ресурси України

Україна має багато природних ресурсів. Зокрема, чорноземи, вугілля, природний газ, металеві руди, лісові ресурси, гідроресурси та мінеральні води. Вони відіграють важливу роль як в економіці країни, так і на світовому ринку. Крім того, Україна має великі запаси залізної руди, а також родовища міді, титану, марганцю та інших корисних копалин.

На вугілля багата територія Донецької області. За інформацією Міністерства енергетики України, всі поклади цього найціннішого виду твердого палива залишилися на окупованих територіях. Так само як і 71% шахт Донбасу.

Володимир Зеленський під час представлення Плану перемоги у парламенті заявив, що поклади критичних ресурсів в Україні є одними з ключових загарбницьких цілей РФ у цій війні. Він також додав, що в Україні зосереджені критично важливі метали ціною в трильйони доларів.

"Це, зокрема, уран, титан, літій, графіт та інші стратегічно цінні ресурси, які посилять у глобальній конкуренції або Росію та її союзників, або Україну та демократичний світ", — повідомив президент.

Чому США зацікавились ресурсами України

Дональд Трамп проявив зацікавлення до двох пунктів Плану перемоги. Йдеться, зокрема, і про ймовірну угоду щодо поділу критично важливими природними ресурсами України із західними партнерами, розробкою якої займався сенатор-республіканець Ліндсі Грем, союзник Трампа. Він вважає, що українські рідкоземельні елементи можуть стати стратегічним активом США.

"Найбагатша країна в Європі за запасами рідкоземельних елементів — це Україна. Вартість цих рідкоземельних елементів становить від двох до семи трильйонів доларів. Україна є житницею для світу, що розвивається. 50% усієї їжі, яка постачається до Африки, надходить з України. Це надзвичайно важливо, що українці готові співпрацювати з нами, а не з росіянами. Тому в наших інтересах переконатися, що Росія не захопить цю територію", — сказав Ліндсі Грем.

Він також додав, що мирна угода між Трампом та Україною може принести економічну вигоду обом сторонам. Грем наголосив, що мир дозволить встановити взаємовигідні економічні відносини.

"Ми повернемо наші гроші та збагатимося рідкоземельними металами, від цього отримає вигоду й Україна", — зазначив сенатор.

Нагадаємо, за інформацією Forbes, загальна вартість корисних копалин, які є в Україні, — 14,8 трильйона доларів. Разом з тим зазначається, що держава вже давно не проводила оцінку загальної вартості природних ресурсів.

Видання Politico писало, що Президент України Володимир Зеленський пропонує Заходу природні ресурси. В обмін він хоче отримати допомогу у війні.