Вартість корисних копалин України станом на 2024 рік

Корисні копалини України — яка їх загальна вартість
В Україні є велика кількість корисних копалин. Ці ресурси є важливим фактором російської війни, який залишається поза увагою. Їх загальна вартість в країні 14,8 трильйона доларів.
Про це повідомляє Forbes.
Корисні копалини в Україні
Держава вже давно не проводила оцінку загальної вартості природних ресурсів. На початок 2005 року розвідані запаси були оцінені в урядових документах на рівні 150 000 доларів на душу населення, в той час як західні експерти оцінювали їх понад 200 000 доларів, що відповідало загальній вартості від 7 до 10 трильйонів доларів.
За оцінкою Forbes, наразі ця сума зросла майже до 15 трильйонів доларів.
"При цьому понад 70% загальної суми припадають лише на три області — Донецьку, Дніпропетровську та Луганську. В загальній вартості корисних копалин 62% забезпечує кам’яне вугілля, 14% — залізна руда, кожен з інших активів — менше 5%. Загальний обсяг корисних копалин — 111 млрд тонн", — зазначає видання.
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Також Politico писало, що Президент України Володимир Зеленський запропонував країнам Заходу доступ до природних ресурсів в обмін на підтримку у війні.
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