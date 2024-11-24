Вартість корисних копалин України станом на 2024 рік

Видобуток нафти. Фото: "Укрнафта"

В Україні є велика кількість корисних копалин. Ці ресурси є важливим фактором російської війни, який залишається поза увагою. Їх загальна вартість в країні 14,8 трильйона доларів.

Про це повідомляє Forbes.

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Корисні копалини в Україні

Держава вже давно не проводила оцінку загальної вартості природних ресурсів. На початок 2005 року розвідані запаси були оцінені в урядових документах на рівні 150 000 доларів на душу населення, в той час як західні експерти оцінювали їх понад 200 000 доларів, що відповідало загальній вартості від 7 до 10 трильйонів доларів.

Корисні копалини в Україні. Фото: Forbes

За оцінкою Forbes, наразі ця сума зросла майже до 15 трильйонів доларів.

"При цьому понад 70% загальної суми припада­ють лише на три області — Донецьку, Дніпропетровську та Луганську. В загальній вартості корисних копалин 62% за­безпечує кам’яне вугілля, 14% — залізна руда, кожен з інших активів — менше 5%. Загальний обсяг корисних копалин — 111 млрд тонн", — зазначає видання.

Вартість запасів корисних копалин в Україні. Фото: Forbes

Нагадаємо, Новини.LIVE розповіли про альтернативи дровам для опалення — вугілля та паливні брикети, їхні переваги та недоліки, а також актуальні ціни.

Також Politico писало, що Президент України Володимир Зеленський запропонував країнам Заходу доступ до природних ресурсів в обмін на підтримку у війні.