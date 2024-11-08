Зеленський пропонує Заходу природні ресурси в обмін на допомогу у війні

Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

Президент України Володимир Зеленський пропонує Заходу природні ресурси. В обмін він хоче отримати допомогу у війні.

Про це повідомляє Politico.

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Допомога в обмін на природні ресурси

У Києві розуміють, що нова адміністрація Трампа буде діяти з прагматичним підходом до України. З цією метою План перемоги покликаний продемонструвати США та іншим західним партнерам, що підтримка України — це не лише благодійність, а й взаємовигідна співпраця. Влада України прагне показати, що ця допомога приносить вигоду обом сторонам, що має стати основою для продовження допомоги у майбутньому.

Такий підхід дозволяє Києву зміцнювати зв’язки з міжнародними партнерами, обґрунтовуючи важливість допомоги Україні для стабільності регіону і для загальної безпеки.

Перша частина плану перемоги України передбачає запрошення до НАТО, збільшення поставок зброї та скасування обмежень на удари вглиб Росії. Однак два останні пункти зосереджені на тому, що Київ готовий запропонувати у відповідь.

Згідно з даними Politico, це включає використання природних ресурсів України та військ, які пройшли через бойові дії, для забезпечення безпеки Європи після завершення війни.

Нагадаємо, Зеленський висловив обурення через неможливість самостійно використати заморожені активи Росії на суму 300 мільярдів доларів.

Раніше Зеленський заявив, що Дональд Трамп, ймовірно, намагатиметься знайти швидше рішення для України.