Зеленський вірить, що Трамп хоче швидкого рішення для України

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 7 листопада, заявив, що вірить у наміри Дональда Трампа знайти швидше рішення для України. Але, на його думку, так не вийде.

Про це український лідер сказав під час пресконференції у Будапешті.

Читайте також:

Плани Трампа щодо завершення війни

"Ми хочемо справедливого закінчення війни. Я впевнений, що швидше закінчення війни — це втрати. Я не знаю ідею Трампа щодо цього, ми з ним про це не говорили. Одне зрозуміло, що він дійсно хоче закінчення, але ще раз, якщо дуже швидко, "закінчення заради закінчення" — це втрати для України", — сказав Зеленський.

Він зазначив, що по-іншому поки не розуміє, як це можливо. Але треба трохи часу, ймовірно, ми чогось не знаємо чи не бачимо. Відтак — треба готуватися до будь-якого рішення.

Раніше Зеленський прокоментував пропозицію "швидкого припинення вогню" для України.

Також український лідер зателефонував переможцю на виборах президента США Дональду Трампу та привітав його.