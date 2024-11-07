Зеленский верит, что Трамп хочет быстрого решения для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 7 ноября, заявил, что верит в намерения Дональда Трампа найти скорейшее решение для Украины. Но, по его мнению, так не получится.

Об этом украинский лидер сказал во время пресс-конференции в Будапеште.

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"Мы хотим справедливого окончания войны. Я уверен, что быстрое окончание войны — это потери. Я не знаю идею Трампа на этот счет, мы с ним об этом не говорили. Одно ясно, что он действительно хочет окончания, но еще раз, если очень быстро, "окончание ради окончания" — это потери для Украины", — сказал Зеленский.

Он отметил, что по-другому пока не понимает, как это возможно. Но нужно немного времени, вероятно, мы чего-то не знаем или не видим. Следовательно, нужно готовиться к любому решению.

Ранее Зеленский прокомментировал предложение "скорого прекращения огня" для Украины.

Также украинский лидер позвонил победителю на выборах президента США Дональду Трампу и поздравил его.