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Зеленский предлагает Западу ресурсы Украины за помощь, — СМИ

8 ноября 2024 15:33
Аркадий Пастула - Редактор
Зеленский предлагает Западу природные ресурсы в обмен на помощь в войне
Президент Украины Владимир Зеленский Фото: REUTERS / Bernadett Szabo
Аркадий Пастула - Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает Западу природные ресурсы. В обмен он желает получить помощь в войне.

Об этом сообщает Politico.

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В Киеве понимают, что новая администрация Трампа будет действовать с прагматичным подходом к Украине. С этой целью План победы призван продемонстрировать США и другим западным партнерам, что поддержка Украины — это не только благотворительность, но и взаимовыгодное сотрудничество. Власти Украины стремятся показать, что эта помощь приносит выгоду обеим сторонам, что должно стать основой для продолжения помощи в будущем.

Такой подход позволяет Киеву укреплять связи с международными партнерами, обосновывая важность помощи Украине для стабильности региона и для общей безопасности.

Первая часть плана победы Украины предусматривает приглашение в НАТО, увеличение поставок оружия и отмену ограничений на удары вглубь России. Однако два последних пункта сосредоточены на том, что Киев готов предложить в ответ.

Согласно данным Politico, это включает использование природных ресурсов Украины и войск, которые прошли через боевые действия, для обеспечения безопасности Европы после завершения войны.

Напомним, Зеленский выразил возмущение из-за невозможности самостоятельно использовать замороженные активы России на сумму 300 миллиардов долларов.

Ранее Зеленский заявил, что Дональд Трамп, вероятно, постарается найти скорее решение для Украины.

Украина природа Владимир Зеленский военная помощь война президент

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