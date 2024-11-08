Зеленский предлагает Западу природные ресурсы в обмен на помощь в войне

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: REUTERS / Bernadett Szabo

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает Западу природные ресурсы. В обмен он желает получить помощь в войне.

Об этом сообщает Politico.

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Помощь в обмен на природные ресурсы

В Киеве понимают, что новая администрация Трампа будет действовать с прагматичным подходом к Украине. С этой целью План победы призван продемонстрировать США и другим западным партнерам, что поддержка Украины — это не только благотворительность, но и взаимовыгодное сотрудничество. Власти Украины стремятся показать, что эта помощь приносит выгоду обеим сторонам, что должно стать основой для продолжения помощи в будущем.

Такой подход позволяет Киеву укреплять связи с международными партнерами, обосновывая важность помощи Украине для стабильности региона и для общей безопасности.

Первая часть плана победы Украины предусматривает приглашение в НАТО, увеличение поставок оружия и отмену ограничений на удары вглубь России. Однако два последних пункта сосредоточены на том, что Киев готов предложить в ответ.

Согласно данным Politico, это включает использование природных ресурсов Украины и войск, которые прошли через боевые действия, для обеспечения безопасности Европы после завершения войны.

Напомним, Зеленский выразил возмущение из-за невозможности самостоятельно использовать замороженные активы России на сумму 300 миллиардов долларов.

Ранее Зеленский заявил, что Дональд Трамп, вероятно, постарается найти скорее решение для Украины.