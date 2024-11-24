Стоимость полезных ископаемых Украины по состоянию на 2024 год

Добыча нефти. Фото: "Укрнафта"

В Украине есть большое количество полезных ископаемых. Эти ресурсы являются важным фактором российской войны, который остается без внимания. Их общая стоимость в стране 14,8 триллиона долларов.

Об этом сообщает Forbes.

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Полезные ископаемые в Украине

Государство уже давно не проводило оценку общей стоимости природных ресурсов. На начало 2005 года разведанные запасы были оценены в правительственных документах на уровне 150 000 долларов на душу населения, в то время как западные эксперты оценивали их более 200 000 долларов, что соответствовало общей стоимости от 7 до 10 триллионов долларов.

Полезные ископаемые в Украине. Фото: Forbes

По оценке Forbes, эта сумма выросла почти до 15 триллионов долларов.

"При этом более 70% общей суммы приходятся только на три области — Донецкую, Днепропетровскую и Луганскую. В общей стоимости полезных ископаемых 62% обеспечивает каменный уголь, 14% — железная руда, каждый из других активов — менее 5%. Общий объем полезных ископаемых — 111 млрд тонн", — отмечает издание.

Стоимость запасов полезных ископаемых в Украине. Фото: Forbes

Напомним, Новини.LIVE рассказали об альтернативах дровам для отопления — углю и топливным брикетам, их преимуществам и недостаткам, а также актуальным ценам.

Также Politico писало, что Президент Украины Владимир Зеленский предложил странам Запада доступ к природным ресурсам в обмен на поддержку в войне.