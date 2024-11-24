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США заинтересовались ресурсами Украины — что это может изменить

24 ноября 2024 22:44
Ольга Антоновская - редактор
Ресурсы Украины — что заинтересовало Соединенные Штаты Америки
Шахтеры. Фото: Facebook/Шахтеры Червонограда
Ольга Антоновская - редактор

Украина владеет самым большим запасом редкоземельных элементов в Европе. Ресурсами Украины заинтересовались Соединенные Штаты Америки. В одном из пунктов Плана победы, который представил Президент Украины Владимир Зеленский, речь шла о возможном соглашении об имеющихся в государстве критических ресурсах.

Об этом говорится в материале ТСН, опубликованном в воскресенье, 24 ноября.

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Специальное соглашение о критических ресурсах

Как отмечает издание, в Плане победы указано, что Украина предлагает США вместе с определенными партнерами, в частности Евросоюзом, заключить специальное соглашение по совместной защите критических ресурсов, которые имеются в государстве. Также речь идет о совместном инвестировании и использовании соответствующего экономического потенциала. Специальным соглашением по ресурсам Украины заинтересовались Республиканцы США.

Уникальные природные ресурсы Украины

У Украины много природных ресурсов. В частности, черноземы, уголь, природный газ, металлические руды, лесные ресурсы, гидроресурсы и минеральные воды. Они играют немаловажную роль как в экономике страны, так и на мировом рынке. Кроме того, Украина имеет большие запасы железной руды, а также месторождения меди, титана, марганца и других полезных ископаемых.

Углями богата территория Донецкой области. По информации Министерства энергетики Украины, все залежи этого ценного вида твердого топлива остались на оккупированных территориях. Равно как и 71% шахт Донбасса.

Владимир Зеленский во время представления Плана победы в парламенте заявил, что залежи критических ресурсов в Украине являются одними из ключевых захватнических целей РФ в этой войне. Он также добавил, что в Украине сосредоточены критически важные металлы ценой в триллионы долларов.

"Это, в частности, уран, титан, литий, графит и другие стратегически ценные ресурсы, которые усилят в глобальной конкуренции либо Россию и ее союзников, либо Украину и демократический мир", — сообщил президент.

Почему США заинтересовались ресурсами Украины

Дональд Трамп проявил интерес к двум пунктам Плана победы. Речь идет, в частности, о вероятном соглашении по разделу критически важными природными ресурсами Украины с западными партнерами, разработкой которого занимался сенатор-республиканец Линдси Грэм, союзник Трампа. Он считает, что украинские редкоземельные элементы могут стать стратегическим активом США.

"Самая богатая страна в Европе по запасам редкоземельных элементов — это Украина. Стоимость этих редкоземельных элементов составляет от двух до семи триллионов долларов. Украина является житницей для развивающегося мира. 50% всей еды, поставляемой в Африку, поступает из Украины. Это чрезвычайно важно, что украинцы готовы сотрудничать с нами, а не с россиянами. Поэтому в наших интересах убедиться, что Россия не захватит эту территорию", — сказал Линдси Грэм.

Он также добавил, что мирное соглашение между Трампом и Украиной может принести экономическую выгоду обеим сторонам. Грэм подчеркнул, что мир позволит установить взаимовыгодные экономические отношения.

"Мы вернем наши деньги и обогатимся редкоземельными металлами, от этого извлечет выгоду и Украина", — отметил сенатор.

Напомним, по информации Forbes, общая стоимость полезных ископаемых, которые есть в Украине — 14,8 триллиона долларов. Вместе с тем отмечается, что государство уже давно не проводило оценку общей стоимости природных ресурсов.

Издание Politico писало, что Президент Украины Владимир Зеленский предлагает Западу природные ресурсы. В обмен он желает получить помощь в войне.

Владимир Зеленский США Украина добыча полезных ископаемых война в Украине ресурсы

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