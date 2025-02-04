Помощь в обмен на ресурсы Украины — Шольц раскритиковал заявление Трампа

Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал предложение Дональда Трампа, согласно которому Украина должна поставлять редкоземельные металлы в США в обмен на продолжение военной помощи. Зато Шольц отметил, что эти ресурсы Украине еще пригодятся.

Об этом пишет немецкое издание NTV.

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Шольц выразил несогласие с идеей Трампа привязать оборонную поддержку Украины к доступу США к ее природным ресурсам. По его словам, подобный подход является эгоистичным, ведь ресурсы страны должны использоваться для ее восстановления после войны, а не становиться условием международной помощи.

"Речь идет о том, чтобы Украина могла финансировать свою реконструкцию. Это большие задачи, учитывая огромные разрушения. Поэтому ресурсы страны должны быть направлены на финансирование всего, что понадобится после войны", — цитирует издание Шольца.

Ранее Дональд Трамп заявил, что США хотят получить ценные редкоземельные ресурсы в обмен на помощь.

В то же время Шольц призвал НАТО увеличить расходы на оборону из-за угрозы со стороны России.

Напомним, в одном из пунктов плана победы, который представил Президент Украины Владимир Зеленский, речь шла о возможной сделке по имеющимся в государстве критическим ресурсам.