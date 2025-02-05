Глава МИД Украины Андрей Сибига. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Министр иностранных дел Андрей Сибига прокомментировал обмен редкоземельных ресурсов Украины на мир. По его словам, это общий стратегический интерес.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время брифинга с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лемми в среду, 5 февраля.

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Обмен редкоземельных ресурсов Украины на мир

Сибига отметил, что этот пункт был прописан в Плане победы Президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, это одни из таких конкретных воплощений реализации концепта — мир благодаря силе.

"Потому что это тоже является элементами определенных гарантий присутствия крупного бизнеса в Украине, крупных интересов заинтересованности наших ближайших союзников — США — в разработке таких месторождений и их защите", — объяснил Сибига.

Напомним, Президент США Дональд Трамп сообщил, что Украина готова обменять свои 17 редких металлов на американскую помощь.

Впоследствии Зеленский прокомментировал его заявление и отметил, что Украина открыта к тому, что все это может быть разработано с партнерами.