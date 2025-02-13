Европа требует своего участия в переговорах по войне в Украине

Министры иностранных дел. Фото: МИД

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в среду, 12 февраля, прибыл в Париж с рабочим визитом. Там он принял участие в многосторонних переговорах по безопасности с европейскими коллегами.

Об этом сообщила пресс-служба МИД в четверг, 13 февраля.

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Также участие в мероприятии приняли главы МИД Франции, Германии, Испании, Италии, Польши, Соединенного Королевства, глава дипломатии ЕС и еврокомиссар по вопросам обороны, посвященных долгосрочной безопасности Украины и остальной Европы.

Они обменялись мнениями по взаимодействию с новой администрацией США и усилению безопасности. Сибига поблагодарил за приглашение французского министра Жана-Ноэля Барро и подчеркнул необходимость соблюдения принципов "ничего об Украине без Украины" и "ничего о Европе без Европы".

Глава МИД Украины отметил, что "мы готовы играть важную роль" в укреплении евроатлантической безопасности благодаря своей сильной армии, технологиям, оборонной промышленности и уникальному опыту.

Он отметил, что имея негативный опыт заключения соглашений Украина стремится заключить ту, которая принесет устойчивую безопасность и действительно справедливый мир. По словам Сибиги, это возможно только с позиции силы.

По итогам переговоров наши союзники подтвердили готовность сохранять и укреплять поддержку, в частности военную. Руководители МИД Европы договорились работать вместе с США ради достижения справедливого и устойчивого мира в Украине и долгосрочной безопасности в Европе.

Напомним, вчера Сибига заявил о прибытии в Париж с рабочим визитом и сообщил повестку дня.

На днях после встречи с британским коллегой Дэвидом Лемми Сибига сообщил, что Великобритания предоставит еще 3 миллиона фунтов Украине.