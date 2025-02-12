Сибіга прибув до Парижа та повідомив мету візиту

Сибіга прибув до Парижа з робочим візитом — що на порядку денному
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у середу, 12 лютого, прибув з робочим візитом до Парижа. Там він зустрінеться з міністром Європи та закордонних справ Франції Жан-Ноелем Барро та іншими колегами.
Про це Сибіга написав в X.
Візит Сибіги до Парижа
"Прибув до Парижа для важливих переговорів з моїм французьким другом Жан-Ноелем Барро,
колегами з Німеччини, Італії, Польщі, Іспанії, Великої Британії, ЄС", — йдеться у повідомленні.
За словами Сибіги, на порядку денному будуть такі питання:
- посилення підтримки України;
- стратегічні кроки для забезпечення надійної, довгострокової безпеки України та Європи і стримування Росії.
Нагадаємо, Сибіга після брифінгу з очільником МЗС Британії Девідом Леммі повідомив, що країна надасть ще 3 мільйони фунтів. Їх спрямують на розширення ініціативи "Продовольство з України".
Також голова зовнішньополітичного відомства анонсував зустріч та діалог з державним секретарем США Марко Рубіо у Парижі.
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