Сибіга прибув до Парижа та повідомив мету візиту

Андрій Сибіга у Парижі. Фото: X/Андрій Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у середу, 12 лютого, прибув з робочим візитом до Парижа. Там він зустрінеться з міністром Європи та закордонних справ Франції Жан-Ноелем Барро та іншими колегами.

Про це Сибіга написав в X.

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Візит Сибіги до Парижа

"Прибув до Парижа для важливих переговорів з моїм французьким другом Жан-Ноелем Барро,

колегами з Німеччини, Італії, Польщі, Іспанії, Великої Британії, ЄС", — йдеться у повідомленні.

Андрій Сибіга у Парижі. Фото: X/Андрій Сибіга

За словами Сибіги, на порядку денному будуть такі питання:

посилення підтримки України;

стратегічні кроки для забезпечення надійної, довгострокової безпеки України та Європи і стримування Росії.

Скриншот допису Сибіги

Нагадаємо, Сибіга після брифінгу з очільником МЗС Британії Девідом Леммі повідомив, що країна надасть ще 3 мільйони фунтів. Їх спрямують на розширення ініціативи "Продовольство з України".

Також голова зовнішньополітичного відомства анонсував зустріч та діалог з державним секретарем США Марко Рубіо у Парижі.