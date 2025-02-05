Залужний у Києві супроводжував візит очільника МЗС Великобританії - новини

Валерій Залужний. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Під час візиту британського міністра закордонних справ Девіда Ламмі до України у середу 5 лютого, його також супроводжував й український посол у Великобританії та колишній головнокомандувач ЗСУВалерій Залужний. Зранку він зустрів міністра Ламмі на залізничному вокзалі у Києві і був присутній також на його спільному пресбрифінгу із міністром закордонних справ Андрієм Сибігою.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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У своєму каналі у Telegram Залужний привітав перебування Ламмі в Україні, зазначивши, що сторони будуть обговорювати подальшу співпрацю та спільні проєкти для посилення безпеки України.

Валерій Залужний. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

"Вдячний, що Велика Британія у ці тяжкі часи завжди з нами", — зазначив Залужний.

Журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець намагалася поставити запитання Залужному, чи вірить він, зокрема, у закінчення війни в Україні вже цього року, однак колишній Головнокомандувач на нього не відповів. Встиг лише привітатися.

"Мало часу", — пояснили пізніше помічники Залужного.

Валерій Залужний. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Нагадаємо, під час спільної пресконференції з главою МЗС Великої Британії Девідом Ламмі український міністр закордонних справ Андрій Сибіга назвав ще деякі сектори в Україні, які потенційно можуть бути цікаві американському бізнесу.

Також стало відомо, що спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог візьме участь у Мюнхенській конференції з безпеки. Вона відбудеться у середині лютого.

