Залужный в Киеве сопровождал визит главы МИД Великобритании - новости

Валерий Залужный. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Во время визита британского министра иностранных дел Дэвида Ламми в Украину в среду 5 февраля, его также сопровождал и украинский посол в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Утром он встретил министра Ламми на железнодорожном вокзале в Киеве и присутствовал также на его совместном пресс-брифинге с министром иностранных дел Андреем Сибигой.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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В своем канале в Telegram Залужный приветствовал пребывание Ламми в Украине, отметив, что стороны будут обсуждать дальнейшее сотрудничество и совместные проекты для усиления безопасности Украины.

Валерий Залужный, фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

"Благодарен, что Великобритания в эти тяжелые времена всегда с нами", — отметил Залужный.

Журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец пыталась задать вопрос Залужному, верит ли он, в частности, в окончание войны в Украине уже в этом году, однако бывший Главнокомандующий на него не ответил. Успел только поздороваться.

"Мало времени", — объяснили позже помощники Залужного.

Валерий Залужный. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Напомним, во время совместной пресс-конференции с главой МИД Великобритании Дэвидом Ламми украинский министр иностранных дел Андрей Сибига назвал еще некоторые секторы в Украине, которые потенциально могут быть интересны американскому бизнесу.

Также стало известно, что спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности. Она состоится в середине февраля.