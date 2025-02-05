Залужный в Киеве сопровождал визит главы МИД Великобритании - новости

Залужный сопровождал визит главы МИД Великобритании
Во время визита британского министра иностранных дел Дэвида Ламми в Украину в среду 5 февраля, его также сопровождал и украинский посол в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Утром он встретил министра Ламми на железнодорожном вокзале в Киеве и присутствовал также на его совместном пресс-брифинге с министром иностранных дел Андреем Сибигой.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.
В своем канале в Telegram Залужный приветствовал пребывание Ламми в Украине, отметив, что стороны будут обсуждать дальнейшее сотрудничество и совместные проекты для усиления безопасности Украины.
"Благодарен, что Великобритания в эти тяжелые времена всегда с нами", — отметил Залужный.
Журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец пыталась задать вопрос Залужному, верит ли он, в частности, в окончание войны в Украине уже в этом году, однако бывший Главнокомандующий на него не ответил. Успел только поздороваться.
"Мало времени", — объяснили позже помощники Залужного.
Напомним, во время совместной пресс-конференции с главой МИД Великобритании Дэвидом Ламми украинский министр иностранных дел Андрей Сибига назвал еще некоторые секторы в Украине, которые потенциально могут быть интересны американскому бизнесу.
Также стало известно, что спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности. Она состоится в середине февраля.
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