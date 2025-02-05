Україна запропонувала США свої корисні копалини - подробиці від Сибіги

Андрій Сибіга. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Досягнення справедливого, всеосяжного та стійкого миру в Україні є також й національним інтересом для США. Концепт "Миру завдяки силі" — конкретні дії, проєкти та рішення. І це не лише українські рідкісноземельні метали, а й можливість України закуповувати LNG-газ у США, а також можливості для американського бізнесу у відбудові України.

Про це Андрій Сибіга сказав під час спільної пресконференції з главою МЗС Великої Британії Девідом Ламмі.

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За словами українського міністра, у Плані перемоги президента Зеленського є пункт щодо природних ресурсів, а саме щодо можливостей для інвестицій для наших партнерів задля спільної розробки цього проєкту. Адже це наш спільний стратегічний інтерес.

"Це також є елементом гарантій присутності в Україні великого бізнесу, великих інтересів, зацікавленості наших найближчих союзників, США, у розробці таких родовищ і їхньому захисті", — пояснив Сибіга.

Андрій Сибіга та Девід Ламмі. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Проте, за його словами, коло спільних зацікавлень і взаємовигідної співпраці не обмежується лише цими ресурсами. Після припинення транзиту російського газу територією України ми маємо величезний потенціал у можливості закупівлі LNG-газу у тих же США.

"Україна має надзвичайно потужні підземні газові сховища, і тут теж ми маємо спільні точки для взаємовигідного співробітництва, одночасно посилюючи енергетичну безпеку Європи. Тому що цього газу буде достатньо у разі його закачування в наші сховища для відігравання Україною ролі гаранта енергетичної безпеки в Європі", — сказав Сибіга.

Відбудова України — інтерес США

Також, за його словами, є спільний інтерес та можливості для американського бізнесу, в тому числі у відбудові України. Міністр переконаний, що це буде один із наймасштабніших проєктів цього сторіччя, відтак і одна з наймасштабніших можливостей для союзників України.

"Поле зацікавленості є також у заморожених активів, зокрема, їх використання у тому числі для закупівлі зброї для наших потреб", — підсумував Сибіга.

Нагадаємо, під час спільної пресконференції з британським колегою Девідом Ламмі міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував можливу зустріч та діалог із державним секретарем США Марко Рубіо.

Під час заходів "Українського тижня в Вашингтоні" стало відомо, що Адміністрація нового президента США Дональда Трампа призупинила низку програм допомоги для України. Зокрема, це програми допомоги переслідування та розкриття воєнних злочинів Росії і відновлення української енергетичної інфраструктури після атак росіян.

