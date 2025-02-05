Украина предложила США свои полезные ископаемые - подробности от Сибиги

Андрей Сибига. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Достижение справедливого, всеобъемлющего и устойчивого мира в Украине — является также и национальным интересом для США. Концепт "Мира благодаря силе" — конкретные действия, проекты и решения. И это не только украинские редкоземельные металлы, но и возможность Украины закупать LNG-газ в США, а также и возможности для американского бизнеса в восстановлении Украины.

Об этом Андрей Сибига сказал во время совместной пресс-конференции с главой МИД Великобритании Дэвидом Ламми.

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По словам украинского министра, в Плане победы Президента Зеленского, есть пункт о природных ресурсах. А именно — о возможностях для инвестиций для наших партнеров для совместной разработки данного проекта. Ведь это наш общий стратегический интерес.

"Это также является элементом гарантий присутствия в Украине крупного бизнеса, больших интересов, заинтересованности наших ближайших союзников — США — в разработке таких месторождений и их защите", — пояснил Сибига.

Андрей Сибига и Дэвид Ламми. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Однако, по его словам, круг общих интересов и взаимовыгодного сотрудничества не ограничивается только этими ресурсами. После прекращения транзита российского газа по территории Украины, мы имеем огромный потенциал в возможности закупки LNG-газа в тех же самых США.

"Украина имеет чрезвычайно мощные подземные газовые хранилища, и тут тоже мы имеем общие точки для взаимовыгодного сотрудничества, одновременно усиливая энергетическую безопасность Европы. Потому что этого газа будет достаточно в случае его закачки в наши хранилища для отыгрывания Украиной роли гаранта энергетической безопасности в Европе", — сказал Сибига.

Восстановление Украины — интерес США

Также, по его словам, есть общий интерес и возможности для американского бизнеса в том числе и в восстановлении Украины. Министр убежден, что это будет один из самых масштабных проектов этого столетия, поэтому и одна из самых масштабных возможностей для союзников Украины.

"Поле заинтересованности есть также и у замороженных активов, в частности, их использование в том числе для закупки оружия для наших нужд", — подытожил Сибига.

Напомним, во время совместной пресс-конференции с британским коллегой Дэвидом Ламми, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал возможную встречу и диалог с государственным секретарем США Марко Рубио.

Во время мероприятий "Украинской недели в Вашингтоне" стало известно, что Администрация нового президента США Дональда Трампа приостановила ряд программ помощи для Украины. В частности, это программы помощи преследования и раскрытия военных преступлений России и восстановления украинской энергетической инфраструктуры после атак россиян.