Які програми допомоги Україні призупинив Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Адміністрація нового президента США Дональда Трампа призупинила низку програм допомоги для України. Йдеться про програми допомоги переслідування та розкриття воєнних злочинів Росії та відновлення української енергетичної інфраструктури після атак росіян.

Про це заявив конгресмен США Євген Віндман під час заходів "Українського тижня в Вашингтоні", передає "Укрінформ" у середу, 5 лютого.

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За словами конгресмена, деякі програми, що заморозила адміністрація Трампа, були спрямовані на притягнення до відповідальності за воєнні злочини РФ. Також вони передбачали розслідування таких злочинів. Крім того, призупинили фінансування важливих для енергетики України проєктів.

"Відбудова української інфраструктури та електромереж, які зазнають постійних щоденних атак з боку росіян, також опинилися серед програм, які призупинені", — зазначив Віндман.

Він наголосив, що адміністрація США повинна скасувати обмеження. Віндман переконаний, що зробити це потрібно найближчим часом.

"Якщо президент хоче миру в Україні, він повинен тиснути на Росію, а не лише на Україну", — наголосив конгресмен.

Нагадаємо, очільник Сполучених Штатів Дональд Трамп підписав указ про вихід США з Ради ООН. Крім того, він підписав директиву, яка передбачає тиск на Іран.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Дональд Трамп запрошував його на свою інавгурацію. Український лідер пояснив, чому вирішив не поїхати.