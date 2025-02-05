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В США ответили, какие программы помощи Украине приостановил Трамп

5 февраля 2025 13:57
Ольга Антоновская - редактор
Какие программы помощи Украине приостановил Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters
Ольга Антоновская - редактор

Администрация нового президента США Дональда Трампа приостановила ряд программ помощи для Украины. Речь идет о программах помощи преследования и раскрытия военных преступлений России и восстановления украинской энергетической инфраструктуры после атак россиян.

Об этом заявил конгрессмен США Евгений Виндман во время мероприятий "Украинской недели в Вашингтоне", передает "Укрінформ" в среду, 5 февраля.

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По словам конгрессмена, некоторые программы, которые заморозила администрация Трампа, были направлены на привлечение к ответственности за военные преступления РФ. Также они предусматривали расследование таких преступлений. Кроме того, приостановили финансирование важных для энергетики Украины проектов.

"Восстановление украинской инфраструктуры и электросетей, которые подвергаются постоянным ежедневным атакам со стороны россиян, также оказались среди программ, которые приостановлены", — отметил Виндман.

Он подчеркнул, что администрация США должна отменить ограничения. Виндман убежден, что сделать это нужно в ближайшее время.

"Если президент хочет мира в Украине, он должен давить на Россию, а не только на Украину", — подчеркнул конгрессмен.

Напомним, глава Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ о выходе США из Совета ООН. Кроме того, он подписал директиву, которая предусматривает давление на Иран.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Дональд Трамп приглашал его на свою инаугурацию. Украинский лидер объяснил, почему решил не поехать.

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