США виходять з угоди ООН про права людини - указ Трампа

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив про підписання важливого для країни указу. Він стосується виходу США з Ради Організації Об'єднаних Націй з прав людини.

Про це пише Reuters.

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Трамп підписав "дуже жорстку" директиву, яка відновлює його кампанію максимального тиску на Іран. Водночас він заявив про готовність зустрітися зі своїм іранським колегою Масудом Пезешкіаном, аби спробувати переконати його відмовитися від спроб розробки ядерної зброї.

Крім того, президент США ухвалив припинення участі США в Раді ООН з прав людини та фінансування палестинського агентства з надання допомоги "БАПОР".

Раніше видання AXIOS писало, що попередній президент США розглядав можливість удару по ядерних обʼєктах Ірану. Такий варіант обговорювали на випадок, якщо Тегеран наблизиться до створення бомби.

А Президент України Володимир Зеленський заявив, що візит представників нової адміністрації США вже готується. Наразі обговорюється можлива дата візиту Трампа.