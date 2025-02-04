Єрмак обговорив з Волцом ключові виклики для України та підтримку США

Керівник ОП Андрій Єрмак. Фото: t.me/ermaka2022

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником лідера Сполучених Штатів Америки з питань нацбезпеки Майклом Волцом. Зокрема, вони обговорили ключові виклики для України.

Про це Андрій Єрмак повідомив у Telegram у вівторок, 4 лютого.

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Сторони обговорили ситуацію на фронті та мобілізацію. Єрмак підкреслив, що підтримка партнерів, зокрема США, є надзвичайно важливою.

За його словами, стійкі позиції України є основою для досягнення справедливого та тривалого миру, а також безпеки Європи й усього світу.

"Окремо порушили питання організації особистого контакту між президентами України та США найближчим часом. Домовилися підтримувати постійний зв’язок для оперативного обміну інформацією щодо ситуації на фронті та викликів, які стоять перед Україною", — додав Єрмак.

Допис Єрмака. Фото: скриншот

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що вступ в НАТО може затягнутись, тому в цьому випадку Україні необхідно надати ядерну зброю та ракети для стримування російської агресії.

Раніше Єрмак заявив, що в Україну вдалося повернути 12 дітей, які перебували на тимчасово окупованій території.