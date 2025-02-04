Ермак обсудил с Волцом ключевые вызовы для Украины и поддержку США

Руководитель ОП Андрей Ермак. Фото: t.me/ermaka2022

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником лидера Соединенных Штатов Америки по вопросам нацбезопасности Майклом Волцом. В частности, они обсудили ключевые вызовы для Украины.

Об этом Андрей Ермак сообщил в Telegram во вторник, 4 февраля.

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Стороны обсудили ситуацию на фронте и мобилизацию. Ермак подчеркнул, что поддержка партнеров, в частности США, является чрезвычайно важной.

По его словам, устойчивые позиции Украины являются основой для достижения справедливого и длительного мира, а также безопасности Европы и всего мира.

"Отдельно подняли вопрос организации личного контакта между Президентами Украины и США в ближайшее время. Договорились поддерживать постоянную связь для оперативного обмена информацией о ситуации на фронте и вызовах, которые стоят перед Украиной", — добавил Ермак.

Пост Ермака. Фото: скриншот

Напомним, Президент Владимир Зеленский заявил, что вступление в НАТО может затянуться, поэтому в этом случае Украине необходимо предоставить ядерное оружие и ракеты для сдерживания российской агрессии.

Ранее Ермак заявил, что в Украину удалось вернуть 12 детей, которые находились на временно оккупированной территории.