Україна повернула з окупації 12 дітей

Дитина з українським прапором. Фото ілюстративне: Главком

В рамках ініціативи Президента України Володимира Зеленського Bring Kids Back UA вдалося повернути додому дванадцятьох дітей, які перебували в російській окупації. Батьки декотрих з них загинули від рук загарбників.

Про це заявив очільник Офісу президента Андрій Єрмак у понеділок, 3 лютого.

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Єрмак повідомив, що серед врятованих є діти, які пережили нестерпні випробування. Наприклад, 16-річна дівчина втратила маму через недбалість окупаційної медицини. Також є 17-річний підліток, якому видали повістку до загарбників.

"Діти, які зазнали спроб русифікації через "виховні табори", та 8-річна дівчинка, яку намагалися відібрати у батька через відмову отримувати російське громадянство", — розповів Єрмак.

Очільник Офісу президента висловив щиру подяку партнерам Save Ukraine за професійну роботу та самовіддане сприяння в організації рятувальної місії.

"Кожна врятована дитина — це перемога. І ми продовжуємо виконувати завдання президента — повернути всіх дітей додому, в Україну", — наголосив Єрмак.

Глава Офісу президента. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача Збройними силами Олександра Сирського. Глава держави затвердив реформу структури ЗСУ, згідно з якою запроваджується корпусна організація армії.

Нагадаємо, діти, чиї батьки перебувають у неволі, вийшли на акцію підтримки військовополонених. Захід відбувся у Харкові.