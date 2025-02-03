Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Сирського

Зеленський затвердив нову корпусну систему організації ЗСУ
Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь Головнокомандувача Збройними силами Олександра Сирського. Глава держави затвердив реформу структури ЗСУ, згідно з якою запроваджується корпусна організація армії.
Про це повідомив Зеленський у понеділок, 3 лютого.
Зеленський затвердив реформу ЗСУ
"Сьогодні була доповідь Головкома Сирського і по фронту, — і особлива увага — Покровському напрямку, — і по операції в Курській області. Всім нашим підрозділам, які виконують бойові завдання і роблять це стійко, я вдячний", — заявив президент.
Глава держави наголосив, українські воїни мають бути стійкими на передовій та результативними у знищенні російських загарбників, щоб наша держава могла бути результативною на переговорах.
"Я хочу відзначити за підсумками цих днів і тижнів воїнів 225-го і 425-го штурмових полків. Дякую вам, хлопці!" — зазначив Зеленський.
Також під час наради Сирський доповів Верховному Головнокомандувачу, що вже затверджений план щодо переходу на нову організаційну структуру ЗСУ та створення корпусів.
"Зберігаємо увагу до цього — до виконання. Корпусна система потрібна. Ми обговорили сьогодні підходи до призначення командирів корпусів: це мають бути найбільш підготовлені, найбільш перспективні офіцери з бойовим досвідом і сучасним мисленням", — розповів Зеленський.
Зеленський зазначив, що українська армія має бути сучасною та берегти життя людей. Всі рішення у цьому напрямку будуть оприлюднені.
Раніше ми повідомляли, що Зеленський відповів, як змінилось українське військо за час війни. Також Зеленський наполягає на посиленні ППО України після атак Росії на міста.
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