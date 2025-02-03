Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Сирського

Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь Головнокомандувача Збройними силами Олександра Сирського. Глава держави затвердив реформу структури ЗСУ, згідно з якою запроваджується корпусна організація армії.

Про це повідомив Зеленський у понеділок, 3 лютого.

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"Сьогодні була доповідь Головкома Сирського і по фронту, — і особлива увага — Покровському напрямку, — і по операції в Курській області. Всім нашим підрозділам, які виконують бойові завдання і роблять це стійко, я вдячний", — заявив президент.

Глава держави наголосив, українські воїни мають бути стійкими на передовій та результативними у знищенні російських загарбників, щоб наша держава могла бути результативною на переговорах.

"Я хочу відзначити за підсумками цих днів і тижнів воїнів 225-го і 425-го штурмових полків. Дякую вам, хлопці!" — зазначив Зеленський.

Також під час наради Сирський доповів Верховному Головнокомандувачу, що вже затверджений план щодо переходу на нову організаційну структуру ЗСУ та створення корпусів.

"Зберігаємо увагу до цього — до виконання. Корпусна система потрібна. Ми обговорили сьогодні підходи до призначення командирів корпусів: це мають бути найбільш підготовлені, найбільш перспективні офіцери з бойовим досвідом і сучасним мисленням", — розповів Зеленський.

Зеленський зазначив, що українська армія має бути сучасною та берегти життя людей. Всі рішення у цьому напрямку будуть оприлюднені.

Раніше ми повідомляли, що Зеленський відповів, як змінилось українське військо за час війни. Також Зеленський наполягає на посиленні ППО України після атак Росії на міста.