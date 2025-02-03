Зеленский заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Сырского

Зеленский утвердил новую корпусную систему организации ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад главнокомандующего Вооруженными силами Александра Сирского. Глава государства утвердил реформу структуры ВСУ, согласно которой вводится корпусная организация армии.
Об этом сообщил Зеленский в понедельник, 3 февраля.
Зеленский утвердил реформу ВСУ
"Сегодня был доклад Главкома Сырского и по фронту, — и особое внимание — Покровскому направлению, — и по операции в Курской области. Всем нашим подразделениям, которые выполняют боевые задачи и делают это стойко, я благодарен", — заявил президент.
Глава государства подчеркнул, украинские воины должны быть устойчивыми на передовой и результативными в уничтожении российских захватчиков, чтобы наше государство могло быть результативным на переговорах.
"Я хочу отметить по итогам этих дней и недель воинов 225-го и 425-го штурмовых полков. Спасибо вам, ребята!", — отметил Зеленский.
Также во время совещания Сырский доложил Верховному Главнокомандующему, что уже утвержден план по переходу на новую организационную структуру ВСУ и создание корпусов.
"Сохраняем внимание к этому — к выполнению. Корпусная система нужна. Мы обсудили сегодня подходы к назначению командиров корпусов: это должны быть наиболее подготовленные, наиболее перспективные офицеры с боевым опытом и современным мышлением", — рассказал Зеленский.
Зеленский отметил, что украинская армия должна быть современной и беречь жизни людей. Все решения в этом направлении будут обнародованы.
Ранее мы сообщали, что Зеленский ответил, как изменилось украинское войско за время войны. Также Зеленский настаивает на усилении ПВО Украины после атак России на города.
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