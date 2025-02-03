Зеленский заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Сырского

Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад главнокомандующего Вооруженными силами Александра Сирского. Глава государства утвердил реформу структуры ВСУ, согласно которой вводится корпусная организация армии.

Об этом сообщил Зеленский в понедельник, 3 февраля.

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Зеленский утвердил реформу ВСУ

"Сегодня был доклад Главкома Сырского и по фронту, — и особое внимание — Покровскому направлению, — и по операции в Курской области. Всем нашим подразделениям, которые выполняют боевые задачи и делают это стойко, я благодарен", — заявил президент.

Глава государства подчеркнул, украинские воины должны быть устойчивыми на передовой и результативными в уничтожении российских захватчиков, чтобы наше государство могло быть результативным на переговорах.

"Я хочу отметить по итогам этих дней и недель воинов 225-го и 425-го штурмовых полков. Спасибо вам, ребята!", — отметил Зеленский.

Также во время совещания Сырский доложил Верховному Главнокомандующему, что уже утвержден план по переходу на новую организационную структуру ВСУ и создание корпусов.

"Сохраняем внимание к этому — к выполнению. Корпусная система нужна. Мы обсудили сегодня подходы к назначению командиров корпусов: это должны быть наиболее подготовленные, наиболее перспективные офицеры с боевым опытом и современным мышлением", — рассказал Зеленский.

Зеленский отметил, что украинская армия должна быть современной и беречь жизни людей. Все решения в этом направлении будут обнародованы.

Ранее мы сообщали, что Зеленский ответил, как изменилось украинское войско за время войны. Также Зеленский настаивает на усилении ПВО Украины после атак России на города.