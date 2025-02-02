У Полтаві завершили рятувальні роботи на місці влучання росіян

Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський повідомив про завершення пошуково-рятувальних робіт на місці влучання російської ракети у Полтаві. Глава держави наголосив, що внаслідок цього удару російських окупантів загинуло 14 осіб, черед них дві дитини.

Про це Зеленський написав на своїй сторінці у Telegram в неділю, 2 лютого.

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"Тільки сьогодні завершились рятувальні роботи в Полтаві після удару російської ракети. Усього ця ракета вбила, на жаль, чотирнадцять людей, із них двоє — діти. Дев’ять та дванадцять років", — заявив президент.

Зеленський висловив співчуття рідним та близьким. За його словами, поранень зазнали двадцять людей, у тому числі четверо дітей. Наймолодшій дитині три місяці, найстаршій — 12 років. Ще 22 людини вдалося врятувати.

Також внаслідок удару повністю зруйнований під’їзд будинку з першого по п’ятий поверхи. Зеленський наголосив, що такої шкоди завдала лише одна російська ракета.

"Саме тому для України і для реального миру потрібні гарантії — гарантії, що таке зло буде зупинене. Надійно. Не просто якимись словами чи кількома паперами, а тим, що здатне буде гарантувати відсутність російського терору", — зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що посилення ППО та надання достатньої кількості протиракет є обов’язковою умовою наближення миру.

"Я вдячний усім партнерам, які нам допомагають із цим і які мають повне бачення, що саме нам потрібно", — зазначив Зеленський.

Раніше ми писали, що Зеленський повідомив про наслідки російського удару по Полтаві. Він підкреслив, що необхідно і надалі посилювати співпрацю з партнерами для зміцнення української протиповітряної оборони.

Нагадуємо, що внаслідок російської ракетної атаки по Полтаві вранці у суботу, 1 лютого, загинули люди.