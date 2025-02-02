В Полтаве завершили спасательные работы на месте попадания россиян

Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о завершении поисково-спасательных работ на месте попадания российской ракеты в Полтаве. Глава государства подчеркнул, что в результате этого удара российских оккупантов погибли 14 человек, среди них два ребенка.

Об этом Зеленский написал на своей странице в Telegram в воскресенье, 2 февраля.

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"Только сегодня завершились спасательные работы в Полтаве после удара российской ракеты. Всего эта ракета убила, к сожалению, четырнадцать человек, из них двое — дети. Девять и двенадцать лет", — заявил президент.

Зеленский выразил соболезнования родным и близким. По его словам, ранения получили двадцать человек, в том числе четверо детей. Самому младшему ребенку три месяца, самому старшему — 12 лет. Еще 22 человека удалось спасти.

Также в результате удара полностью разрушен подъезд дома с первого по пятый этажи. Зеленский подчеркнул, что такой ущерб нанесла только одна российская ракета.

"Именно поэтому для Украины и для реального мира нужны гарантии — гарантии, что такое зло будет остановлено. Надежно. Не просто какими-то словами или несколькими бумагами, а тем, что способно будет гарантировать отсутствие российского террора", — отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что усиление ПВО и предоставление достаточного количества противоракет является обязательным условием приближения мира.

"Я благодарен всем партнерам, которые нам помогают с этим и которые имеют полное видение, что именно нам нужно", — отметил Зеленский.

Ранее мы писали, что Зеленский сообщил о последствиях российского удара по Полтаве. Он подчеркнул, что необходимо и в дальнейшем усиливать сотрудничество с партнерами для укрепления украинской противовоздушной обороны.

Напоминаем, что в результате российской ракетной атаки по Полтаве утром в субботу, 1 февраля, погибли люди.