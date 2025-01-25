Яку кількість українських дітей росіяни від початку повномасштабного вторгнення вивезли до РФ

Діти на вокзалі. Фото ілюстративне: zmina.info

Від початку повномасштабного вторгнення до Росії вивезли понад 19 тисяч українських дітей. Доля цих маленьких українців наразі невідома, бо їх досі не розшукали.

Про це президент України Володимир Зеленський у суботу, 25 січня, розповів в інтерв'ю італійській журналістці Чечилії Салі.

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Зеленський зазначив, що переважна більшість дітей, яких транспортували до Росії, раніше жили в Маріуполі та Херсонській області.

"Вони (росіяни, — Ред.) вивезли понад 19,5 тисячі дітей. Що з усіма цими дітьми? Вони всі не знайдені", — сказав голова держави.

Раніше президент України заявив, що українці у відповідь на російську агресію демонструють стійкість і мужність. Зокрема, йдеться про дітей, які зараз є найсильнішими українцями, адже через війну їм довелося завчасно подорослішати.

Також ми повідомляли, що, за словами Зеленського США не припинили поставки озброєння до України. Військова допомога продовжує надходити.