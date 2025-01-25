Яку кількість українських дітей росіяни від початку повномасштабного вторгнення вивезли до РФ

Скільки українських дітей вивезли до РФ — Зеленський назвав цифру
Від початку повномасштабного вторгнення до Росії вивезли понад 19 тисяч українських дітей. Доля цих маленьких українців наразі невідома, бо їх досі не розшукали.
Про це президент України Володимир Зеленський у суботу, 25 січня, розповів в інтерв'ю італійській журналістці Чечилії Салі.
Що відомо про примусове вивезення українських дітей до РФ
Зеленський зазначив, що переважна більшість дітей, яких транспортували до Росії, раніше жили в Маріуполі та Херсонській області.
"Вони (росіяни, — Ред.) вивезли понад 19,5 тисячі дітей. Що з усіма цими дітьми? Вони всі не знайдені", — сказав голова держави.
Раніше президент України заявив, що українці у відповідь на російську агресію демонструють стійкість і мужність. Зокрема, йдеться про дітей, які зараз є найсильнішими українцями, адже через війну їм довелося завчасно подорослішати.
Також ми повідомляли, що, за словами Зеленського США не припинили поставки озброєння до України. Військова допомога продовжує надходити.
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