Какое количество украинских детей россияне с начала полномасштабного вторжения вывезли в РФ

Сколько украинских детей вывезли в РФ — Зеленский назвал цифру
С начала полномасштабного вторжения в Россию вывезли более 19 тысяч украинских детей. Судьба этих маленьких украинцев пока неизвестна, потому что их до сих пор не разыскали.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 25 января, рассказал в интервью итальянской журналистке Чечилии Сали.
Что известно о принудительном вывозе украинских детей в РФ
Зеленский отметил, что подавляющее большинство детей, которых транспортировали в Россию, ранее жили в Мариуполе и Херсонской области.
"Они (россияне, — Ред.) вывезли более 19,5 тысячи детей. Что со всеми этими детьми? Они все не найдены", — сказал глава государства.
Ранее президент Украины заявил, что украинцы в ответ на российскую агрессию демонстрируют стойкость и мужество. В частности, речь идет о детях, которые сейчас являются самыми сильными украинцами, ведь из-за войны им пришлось раньше времени повзрослеть.
Також мы сообщали, что, по словам Зеленского США не прекратили поставки вооружения в Украину. Военная помощь продолжает поступать.
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