Володимир Зеленський заявив, що США не припинили надання військової допомоги Україні

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента України

Військова допомога від США й надалі продовжує надходити Україні. Її не зупинили.

Про це в суботу, 25 січня, під час зустрічі з Маєю Санду повідомив президент України Володимир Зеленський.

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"Що стосується обмеження допомоги... Я сьогодні ще не готовий про це говорити. Я знаю, що є якісь обмеження. Треба детально дивитися. Обмеження на 90 днів гуманітарних програм... Я знаю, є велика кількість інститутів в усьому світі, які підтримувалися раніше урядом США. Не знаю про це, не бачу цих грошей. Можу сказати лише про те, що може недоотримати Україна і те, чим займаюся я. Я сфокусований на військовій допомозі. Вона не зупинена, слава Богу", — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, у п'ятницю, 24 січня, у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Держдепартамент США нібито видав наказ про припинення всієї військової допомоги іноземним державам, зокрема Україні. Крім того, були чутки про припинення фінансування проєктів в Україні.

Також ми повідомляли, що очільник Центру протидії дезінформації Олександр Коваленко заявив, що Україна продовжує отримувати пакети військової допомоги від США. Йдеться про ті пакети, які ухвалили раніше.