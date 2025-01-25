Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Зеленський заявив, що військова допомога від США не закінчилася arrow

Зеленський заявив, що військова допомога від США не закінчилася

25 січня 2025 14:57
Чекарьова Марія - редактор
Володимир Зеленський заявив, що США не припинили надання військової допомоги Україні
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента України
Чекарьова Марія - редактор

Військова допомога від США й надалі продовжує надходити Україні. Її не зупинили.

Про це в суботу, 25 січня, під час зустрічі з Маєю Санду повідомив президент України Володимир Зеленський.

Читайте також:

Що каже голова держави про допомогу США Україні

"Що стосується обмеження допомоги... Я сьогодні ще не готовий про це говорити. Я знаю, що є якісь обмеження. Треба детально дивитися. Обмеження на 90 днів гуманітарних програм... Я знаю, є велика кількість інститутів в усьому світі, які підтримувалися раніше урядом США. Не знаю про це, не бачу цих грошей. Можу сказати лише про те, що може недоотримати Україна і те, чим займаюся я. Я сфокусований на військовій допомозі. Вона не зупинена, слава Богу", — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, у п'ятницю, 24 січня, у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Держдепартамент США нібито видав наказ про припинення всієї військової допомоги іноземним державам, зокрема Україні. Крім того, були чутки про припинення фінансування проєктів в Україні.

Також ми повідомляли, що очільник Центру протидії дезінформації Олександр Коваленко заявив, що Україна продовжує отримувати пакети військової допомоги від США. Йдеться про ті пакети, які ухвалили раніше.

Володимир Зеленський США військова допомога Україна війна в Україні

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

14:57 Зеленський заявив, що військова допомога від США не закінчилася

14:56 У Чехії можуть з'явитися центри для повернення українців додому

14:53 Центр протидії корупції подав до НАБУ на Умєрова — деталі

14:46 В Одеській області тимчасово закрили пункт пропуску з Молдовою

14:21 Пенсія у розмірі 10 тис. гривень — що потрібно знати одеситам

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

14:11 Зеленський зустрівся з Санду — основною темою стала енергетика

13:50 Поїзд Київ-Одеса пришвидшили — нові графіки маршруту

13:46 Головний психіатр ЗСУ хотів купити віллу в Туреччині, — джерела

13:40 Розвідники ГУР МО України нищать бронетехніку ворога — відео

13:20 МОЗ спростувало звинувачення щодо тендеру на ремонт Охматдиту

14:57 Зеленський заявив, що військова допомога від США не закінчилася

14:56 У Чехії можуть з'явитися центри для повернення українців додому

14:53 Центр протидії корупції подав до НАБУ на Умєрова — деталі

14:46 В Одеській області тимчасово закрили пункт пропуску з Молдовою

14:21 Пенсія у розмірі 10 тис. гривень — що потрібно знати одеситам

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

14:11 Зеленський зустрівся з Санду — основною темою стала енергетика

13:50 Поїзд Київ-Одеса пришвидшили — нові графіки маршруту

13:46 Головний психіатр ЗСУ хотів купити віллу в Туреччині, — джерела

13:40 Розвідники ГУР МО України нищать бронетехніку ворога — відео

13:20 МОЗ спростувало звинувачення щодо тендеру на ремонт Охматдиту

06:49 Чи закінчить Трамп війну: чого хочуть США та на що згодна Україна

06:40 В Україні оновились ціни на латунь — скільки платять за брухт

24 січня 2025

06:40 Ціни на алюміній в Україні — як оновилась вартість брухту у січні

06:20 Пенсії за балами — все про нову систему та що буде з виплатами

23 січня 2025

06:40 Ціни на мідь в Україні — скільки дають за кольорові метали

06:20 Ціни на нерухомість в Україні — як зросла вартість оренди у 2025

22 січня 2025

06:40 Нові ціни на брухт у січні — скільки дають за чормет в Україні

21 січня 2025

07:40 Що зміниться в Україні за Трампа — зупинка війни та допомоги

06:40 В Україні щодня дорожчає золото — нові ціни у ломбардах

06:30 Кукурудза стрімко дорожчає — в Україні оновились ціни на зернові

Text

00:00 Вироків для представників ТЦК майже немає, — Кравець

24 січня 2025
Text

19:17 Зеленському 47 — про що одесити хочуть поговорити з президентом

Text

17:50 Кабмін змінив відстрочки для студентів — ефір Вечір.LIVE

Text

13:35 Демченко розкритикував можливе зниження призовного віку

Text

13:00 Демченко висловився щодо суду над командиром 155-ї бригади

Text

13:00 Трамп може зустрітися з Путіним і готує угоду — ефір День.LIVE

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

11:02 Братчук повідомив, яка ситуація у Великій Новосілці на Донеччині

Text

09:45 У ДСНС Київщини повідомили про збільшення жертв нічної атаки

Text

08:00 Трамп анонсував зустріч з Путіним — ефір Ранок.LIVE

23 січня 2025
Text

22:03 Нардеп заявив про факти торгівлі між бригадою Галушкіна й РФ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:46 Які пільги можуть оформити жінки 60+ у 2025 році — список

16 січня 2025

14:27 Салат із буряка за рецептом із ресторану — дуже смачно та корисно

19 січня 2025

06:22 Що робити, якщо силоміць утримують в ТЦК — юристи дали поради

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

18 січня 2025

15:12 Тарифи для пенсіонерів — від якого оператора обрати у 2025 році

19 січня 2025

15:15 Вимоги до українців у Німеччині — чому можуть депортувати у 2025

15 січня 2025

20:00 Чотири черги мобілізації — хто піде служити першим

16 січня 2025

17:12 Ціни на яйця вже не ті, але є бюджетний варіант — де шукати

20 січня 2025

12:10 Яйця та ще 3 інгредієнти — салат за 2 хв, неможливо відірватися

23:23 Як у "Резерв+" дізнатися, чи перебуваєш ти в розшуку