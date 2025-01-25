Владимир Зеленский заявил, что США не прекратили предоставление военной помощи Украине

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента Украины

Военная помощь от США продолжает поступать Украине. Ее не остановили.

Об этом в субботу, 25 января, во время встречи с Майей Санду сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

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"Что касается ограничения помощи... Я сегодня еще не готов об этом говорить. Я знаю, что есть какие-то ограничения. Надо детально смотреть. Ограничение на 90 дней гуманитарных программ... Я знаю, есть большое количество институтов во всем мире, которые поддерживались ранее правительством США. Не знаю об этом, не вижу этих денег. Могу сказать только о том, что может недополучить Украина, и то, чем занимаюсь я. Я сфокусирован на военной помощи. Она не остановлена, слава Богу", — отметил Зеленский.

Напомним, в пятницу, 24 января, в СМИ появилась информация о том, что Госдепартамент США якобы издал приказ о прекращении всей военной помощи иностранным государствам, в частности Украине. Кроме того, были слухи о прекращении финансирования проектов в Украине.

Также мы сообщали, что глава Центра противодействия дезинформации Александр Коваленко заявил, что Украина продолжает получать пакеты военной помощи от США. Речь идет о тех пакетах, которые приняли ранее.