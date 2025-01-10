Зеленський звернувся до дітей Італії — що сказав

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE

Українці демонструють непохитну стійкість та неймовірну мужність у відповідь на російську агресію. Проте сьогодні найбільшу силу духу проявляють наші діти, які змушені проходити через жахливі випробування війною.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю італійському телеканалу RaiNews24.

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Зеленський заявив, що пишається стійкістю та мужністю українців, які з перших днів війни захищають свою країну.

"Президент Зеленський, така сама людина, як і всі. Нам було непросто. Але я дуже поважаю наших людей, які просто молодці. Вони з самого початку війни захищали Україну, свої домівки. Адже кожен наш дім — це і є наша країна. Люди вистояли та показали всьому світові, що борються за своє", — сказав Президент.

Глава держави підкреслив, що вважає найсильнішими українцями дітей, які змушені проходити через страшні випробування війною.

"На полі бою, безумовно, нашими героями є військові, які захищають нас. Але найсильніші українці сьогодні — це наші діти. Це дійсно страшно, коли ти бачиш, як наші діти дорослішають просто на твоїх очах",— зазначив Зеленський.

Президент також побажав дітям Італії та всього світу ніколи не знати війни та не бути дітьми війни.

Нагадаємо, 10 січня Президент України Володимир Зеленський зустрівся з лідером Італії Серджо Маттареллою. Сторони, зокрема, обговорили питання повернення українських дітей, викрадених Росією. З робочим візитом до Італії глава української держави прибув напередодні, 9 січня.