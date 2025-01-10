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Зеленский сделал заявление о войне и вспомнил детей — видео

10 января 2025 21:57
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Зеленский обратился к детям Италии — что сказал
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Украинцы демонстрируют непоколебимую стойкость и невероятное мужество в ответ на российскую агрессию. Однако сегодня наибольшую силу духа проявляют наши дети, которые вынуждены проходить через ужасные испытания войной.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянскому телеканалу RaiNews24.

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Зеленский заявил, что гордится стойкостью и мужеством украинцев, которые с первых дней войны защищают свою страну.

"Президент Зеленский, такой же человек, как и все. Нам было непросто. Но я очень уважаю наших людей, которые просто молодцы. Они с самого начала войны защищали Украину, свои дома. Ведь каждый наш дом — это и есть наша страна. Люди выстояли и показали всему миру, что борются за свое", — сказал Президент.

Глава государства подчеркнул, что считает самыми сильными украинцами детей, которые вынуждены проходить через страшные испытания войной.

"На поле боя, безусловно, нашими героями являются военные, которые защищают нас. Но самые сильные украинцы сегодня — это наши дети. Это действительно страшно, когда ты видишь, как наши дети взрослеют просто на твоих глазах",— отметил Зеленский.

Президент также пожелал детям Италии и всего мира никогда не знать войны и не быть детьми войны.

Напомним, 10 января Президент Украины Владимир Зеленский встретился с лидером Италии Серджо Маттареллой. Стороны, в частности, обсудили вопрос возвращения украинских детей, похищенных Россией. С рабочим визитом в Италию глава украинского государства прибыл накануне, 9 января.

Владимир Зеленский дети украинцы президент война в Украине украинские военные

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