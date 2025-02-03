Украина вернула из оккупации 12 детей

Ребенок с украинским флагом. Фото иллюстративное: Главком

В рамках инициативы Президента Украины Владимира Зеленского Bring Kids Back UA удалось вернуть домой двенадцать детей, которые находились в российской оккупации. Родители некоторых из них погибли от рук захватчиков.

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в понедельник, 3 февраля.

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Ермак сообщил, что среди спасенных есть дети, которые пережили невыносимые испытания. Например, 16-летняя девушка потеряла маму из-за халатности оккупационной медицины. Также есть 17-летний подросток, которому выдали повестку к захватчикам.

"Дети, которые подверглись попыткам русификации через "воспитательные лагеря", и 8-летняя девочка, которую пытались отобрать у отца из-за отказа получать российское гражданство", — рассказал Ермак.

Глава Офиса президента выразил искреннюю благодарность партнерам Save Ukraine за профессиональную работу и самоотверженное содействие в организации спасательной миссии.

"Каждый спасенный ребенок — это победа. И мы продолжаем выполнять задание президента — вернуть всех детей домой, в Украину", — подчеркнул Ермак.

Глава Офису президента. Фото: скриншот

Ранее мы сообщали, что Зеленский заслушал доклад главнокомандующего Вооруженными силами Александра Сирского. Глава государства утвердил реформу структуры ВСУ, согласно которой вводится корпусная организация армии.

Напомним, дети, чьи родители находятся в неволе, вышли на акцию поддержки военнопленных. Мероприятие состоялось в Харькове.