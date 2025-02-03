Украина вернула из оккупации 12 детей
В рамках инициативы Президента Украины Владимира Зеленского Bring Kids Back UA удалось вернуть домой двенадцать детей, которые находились в российской оккупации. Родители некоторых из них погибли от рук захватчиков.
Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в понедельник, 3 февраля.
Вернули 12 детей
Ермак сообщил, что среди спасенных есть дети, которые пережили невыносимые испытания. Например, 16-летняя девушка потеряла маму из-за халатности оккупационной медицины. Также есть 17-летний подросток, которому выдали повестку к захватчикам.
"Дети, которые подверглись попыткам русификации через "воспитательные лагеря", и 8-летняя девочка, которую пытались отобрать у отца из-за отказа получать российское гражданство", — рассказал Ермак.
Глава Офиса президента выразил искреннюю благодарность партнерам Save Ukraine за профессиональную работу и самоотверженное содействие в организации спасательной миссии.
"Каждый спасенный ребенок — это победа. И мы продолжаем выполнять задание президента — вернуть всех детей домой, в Украину", — подчеркнул Ермак.
Ранее мы сообщали, что Зеленский заслушал доклад главнокомандующего Вооруженными силами Александра Сирского. Глава государства утвердил реформу структуры ВСУ, согласно которой вводится корпусная организация армии.
Напомним, дети, чьи родители находятся в неволе, вышли на акцию поддержки военнопленных. Мероприятие состоялось в Харькове.
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