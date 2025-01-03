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В Білому домі обговорювали удар по ядерних обʼєктах Ірану — ЗМІ

3 січня 2025 08:23
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
США можуть завдати удару по ядерних об'єктах Ірану
Джо Байден, Ентоні Блінкен та Джейк Салліван. Фото: Politico
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

 

Президент Сполучених Штатів Джо Байден розглядав можливість удару по ядерних обʼєктах Ірану на випадок, якщо Тегеран наблизиться до створення бомби. План такої операції йому представив радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван.

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Про це повідомило видання Axios із посиланням на три поінформовані джерела.

Удар по ядерних об'єктах Ірану

"Радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван представив президенту Байдену варіанти потенційної атаки США на ядерні об'єкти Ірану, якщо іранці зроблять крок до створення ядерної зброї до 20 січня (день інавгурації Трампа. — ред.)", — йдеться у публікації.

Зазначається, що сталося це кілька тижнів тому, проте до цього часу зустріч залишалася в таємниці. Байден і його команда з національної безпеки допускали різноманітні сценарії розвитку подій, проте остаточного рішення глава держави не прийняв.

Обізнаний з питанням американський чиновник сказав, що зустріч у Білому домі не була зумовлена новими розвідданими. Також від Байдена не очікувалося якогось чіткого рішення. Вона була частиною обговорення сценарію того, як США повинні реагувати, якщо Іран здійснить такі кроки, як збагачення урану до 90% чистоти до 20 січня.

Інше джерело повідомило, що на цей час в Білому домі не ведуться активні дискусії щодо можливих військових дій проти ядерних об'єктів Ірану.

Також деякі з ключових помічників Байдена стверджують, що дві тенденції — прискорення ядерної програми Ірану та ослаблення Ірану і його маріонеток у війні з Ізраїлем — можуть спонукати Байдена до завдання удару.

Раніше ми писали, що США виділили Україні майже 2,5 мільярда доларів. Це остання допомога від Джо Байдена на посаді президента. Також Держдеп США зробив заяву щодо перспектив допомоги Україні у 2025 році.

Джо Байден США Іран Білий дім ядерна зима

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