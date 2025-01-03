США могут нанести удар по ядерным объектам Ирана

Джо Байден, Энтони Блинкен и Джейк Салливан. Фото: Politico

Президент Соединенных Штатов Джо Байден рассматривал возможность удара по ядерным объектам Ирана на случай, если Тегеран приблизится к созданию бомбы. План такой операции ему представил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

Об этом сообщило издание Axios со ссылкой на три информированных источника.

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"Советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан представил президенту Байдену варианты потенциальной атаки США на ядерные объекты Ирана, если иранцы сделают шаг к созданию ядерного оружия до 20 января (день инаугурации Трампа. — ред.)", — говорится в публикации .

Отмечается, что произошло несколько недель назад, однако до этого времени встреча оставалась в тайне. Байден и его команда по национальной безопасности допускали разные сценарии развития событий, однако окончательного решения глава государства не принял.

Знающий вопрос американский чиновник сказал, что встреча в Белом доме не была обусловлена новыми разведданными. Также от Байдена не ожидалось какого-либо четкого решения. Она была частью обсуждения сценария того, как США должны реагировать, если Иран предпримет такие шаги, как обогащение урана до 90% чистоты до 20 января.

Другой источник сообщил, что на данный момент в Белом доме не ведутся активные дискуссии о возможных военных действиях против ядерных объектов Ирана.

Также некоторые из ключевых помощников Байдена утверждают, что две тенденции — ускорение ядерной программы Ирана и ослабление Ирана и его муртадов в войне с Израилем — могут побуждать Байдена к нанесению удара.

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