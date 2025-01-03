США могут нанести удар по ядерным объектам Ирана

В Белом доме обсуждали удар по ядерным объектам Ирана — СМИ
Президент Соединенных Штатов Джо Байден рассматривал возможность удара по ядерным объектам Ирана на случай, если Тегеран приблизится к созданию бомбы. План такой операции ему представил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.
Об этом сообщило издание Axios со ссылкой на три информированных источника.
Удар по ядерным объектам Ирана
"Советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан представил президенту Байдену варианты потенциальной атаки США на ядерные объекты Ирана, если иранцы сделают шаг к созданию ядерного оружия до 20 января (день инаугурации Трампа. — ред.)", — говорится в публикации .
Отмечается, что произошло несколько недель назад, однако до этого времени встреча оставалась в тайне. Байден и его команда по национальной безопасности допускали разные сценарии развития событий, однако окончательного решения глава государства не принял.
Знающий вопрос американский чиновник сказал, что встреча в Белом доме не была обусловлена новыми разведданными. Также от Байдена не ожидалось какого-либо четкого решения. Она была частью обсуждения сценария того, как США должны реагировать, если Иран предпримет такие шаги, как обогащение урана до 90% чистоты до 20 января.
Другой источник сообщил, что на данный момент в Белом доме не ведутся активные дискуссии о возможных военных действиях против ядерных объектов Ирана.
Также некоторые из ключевых помощников Байдена утверждают, что две тенденции — ускорение ядерной программы Ирана и ослабление Ирана и его муртадов в войне с Израилем — могут побуждать Байдена к нанесению удара.
Ранее мы писали, что США выделили Украине около 2,5 миллиарда долларов. Это последняя помощь от Джо Байдена в должности президента. Также Госдеп США сделал заявление о перспективах помощи Украине в 2025 году.
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